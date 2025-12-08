Alonso, convencido de que Adrian Newey ya ha empezado a hacer magia: "Tocó el coche en Qatar..."

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación de Aston Martin

Al piloto asturiano le preguntaron por la mejora del Aston Martin tanto en Qatar como en Abu Dhabi y tuvo que claro que era por el ingeniero Newey.

Adrian Newey lleva dos carreras como jefe de equipo en Aston Martin y las cosas han mejorado. Fernando Alonso puntuó en Qatar y en Abu Dhabi, las dos últimas citas del mundial de la Fórmula 1. Casualidad o no, Fernando ha mencionado al gran ingeniero cuando le han preguntado por los mejores resultados cosechados.

Ante los medios, a Fernando le cuestionaron por sus dos últimos resultados: "Bueno, Adrian vino a Qatar...".

El periodista le recordó que no estaba en Abu Dhabi ejerciendo como jefe, pero Fernando insistió en Qatar.

"Pero tocó el coche en Qatar, quizá algo ha quedado hasta la última vuelta aquí...", insiste el bicampeón de la Fórmula 1.

Alonso está convencido de que Newey ya ha empezado a hacer magia. Cree que cualquier aspecto que él encuentre puede dar algún plus al coche.

Y la gran esperanza es el 2026. Él será el responsable del diseño del coche con las nuevas normas. Y Fernando espera una temporada de volver a estar entre los mejores como en 2023, cuando sumó un total de ocho podios y estuvo rozando la victoria en varias ocasiones.