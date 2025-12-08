La apuesta de Sanidad para "poner coto" al negocio en hospitales públicos: colaboración público-privada gestionada por entidades sin ánimo de lucro

El contexto El objetivo es que ninguna empresa con ánimo de lucro pueda gestionar hospitales públicos. Hoy día existen estos ejemplos de hospitales que no buscan el negocio, sobre todo los que lideran fundaciones religiosas.

La gestión de hospitales por empresas privadas varía, con algunos completamente privados y otros públicos administrados por entidades privadas como Ribera o Quirón, que obtienen beneficios significativos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado medidas para frenar los modelos privatizadores y limitar el ánimo de lucro, promoviendo un modelo donde la gestión sea sin ánimo de lucro, como en los hospitales Sant Joan de Deu y Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Este enfoque ha generado críticas de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. La nueva ley, que podría afectar colaboraciones como la de la Fundación Jiménez Díaz, se espera para 2026.

No todos los hospitales gestionados por empresas privadas son iguales. De hecho hay algunos que son absolutamente privados y otros que, aunque son públicos, los administra una entidad privada, grupos como Ribera o Quirón que, por esa gestión, se embolsan beneficios millonarios gracias a la actual ley.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado en los últimos días que pondrán "todos los instrumentos" a su disposición para "frenar los modelos privatizadores" y "poner coto al ánimo de lucro", donde su Ministerio pondrá el foco con una apuesta muy clara.

Sanidad quiere apostar al 100% por un modelo que ya se da en algunos hospitales como Sant Joan de Deu o el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona. Este modelo consiste en que sigue existiendo esa colaboración público-privada, pero la gestión la hace una entidad sin ánimo de lucro. Los beneficios, por tanto, se reinvierten en el hospital y no van a bolsillos de empresarios.

Lo cierto es que este anuncio no ha gustado nada a la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso hablando de "campañas políticas para intentar desprestigiar" la sanidad madrileña. Es una página más dentro de la rivalidad que protagonizan la presidenta regional y la ministra desde sus duelos en la Asamblea de Madrid.

La ley tampoco permitiría la colaboración público-privada con la Fundación Jiménez Díaz. Aunque es una fundación, está en manos del grupo privado Quirón. Aun así, habrá que esperar a principios de 2026 para conocer más detalles de esta ley. El objetivo del Ministerio quiere aprobarla en esta legislatura.

