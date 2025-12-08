Barómetro laSexta | La brecha entre PP y PSOE se amplía: los socialistas se desploman un punto en dos semanas por el terremoto Koldo y el fallo contra el fiscal

El dato La suma de PP y Vox superaría más de la mitad de los votos, llegando a un 51,7%. El 50,5% de los encuestados cree que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, por un 47% que se decanta por la continuidad de Sánchez.

El último barómetro de laSexta muestra que el PP amplía su ventaja sobre el PSOE a más de 5 puntos, no por un aumento en su intención de voto, sino por la caída del PSOE por debajo del 28%. Vox se consolida en tercer lugar con un 18,5% en intención de voto, mientras que Sumar desciende al 5%. Podemos obtendría un 3,8%, y partidos como Junts, ERC, PNV y EH Bildu mantienen o pierden ligeramente sus porcentajes. Alberto Núñez Feijóo es el líder mejor valorado con una nota de 4,21, superando a Pedro Sánchez, que obtiene un 3,64. El 50,5% de los encuestados ven a Feijóo como el próximo presidente del Gobierno, con una preferencia mayor entre los hombres y personas de 55 a 75 años.

El PP aumenta su ventaja respecto al PSOE a más de 5 puntos según los datos del último barómetro de laSexta. No es tanto por una subida de los 'populares' en intención de voto, que se mantienen prácticamente en el mismo porcentaje que obtuvieron en las pasadas elecciones generales (33,2% en el barómetro por el 33,1% del 23-J), sino por la caída del PSOE por debajo del 28% del voto (27,6%).

En tercera posición vemos a Vox, cada vez más distanciado de Sumar y con una posición de más fuerza, superando la barrera del 18% en intención de voto (18,5%) y mejorando en más de 6 puntos el resultado que obtuvieron en las elecciones generales, cuando casi empataron con la formación que completa el actual Gobierno de coalición. Ahora, Sumar se conforma con un 5%, con una caída de 7 puntos respecto a los anteriores comicios.

Mirando más abajo observamos que Podemos se quedaría con un 3,8% del voto, con Se acabó la fiesta, el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,4%. Junts caería del 1,6% al 1,4%, dos décimas que también perdería ERC (del 1,9% al 1,7%), mientras que PNV y EH Bildu se quedarían en los mismos porcentajes que en el 23-J (1,1% y 1,4%, respectivamente).

La encuesta, realizada el 1 de diciembre, llega después de la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, del fallo del Supremo contra Álvaro García Ortiz o de la crisis con Junts, y justo en el día en el que se empezaron a conocer las informaciones acerca del comportamiento de Paco Salazar. Es decir, coincide con uno de los momentos más bajos por los que atraviesa el Gobierno de lo que llevamos de legislatura. En el caso del PP, su actualidad ha estado marcada por la investidura de Pérez Llorca en la Comunitat Valenciana o por el adelanto electoral en Extremadura, sin incluir el escándalo de los audios del CEO de Ribera Salud.

Feijóo, el líder mejor valorado por encima de Sánchez

Según los datos de este barómetro, Alberto Núñez Feijóo sería el líder mejor valorado por los españoles, obteniendo una nota de 4,21 y siendo 'aprobado' tanto por los votantes del PP (7,48) como por los de Vox (5,42). Supera así al actual presidente del Gobierno, un Pedro Sánchez que se queda en el 3,64 y aprueba para los votantes del PSOE (7,46) y de Sumar (6,08).

Por debajo quedan Santiago Abascal y Yolanda Díaz, en un empate casi técnico (3,06 y 3,05, respectivamente), siendo el líder de Vox el único que consigue un solo aprobado: el de sus propios votantes (7,77). Los votantes 'populares' no le dan el aprobado a Abascal, quedándose en un 4,9; Díaz, por su parte, logra un 5,52 de los votantes socialistas y un 7,92 de los de Sumar.

Más de la mitad de los encuestados ven a Feijóo como el próximo presidente

El 50,5% de los votantes consideran que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, por un 47% que creen que Sánchez repetirá en el Palacio de la Moncloa. Por sexo, vemos a los hombres decantándose por Feijóo frente a Sánchez (52,4% frente a 44,9%), mientras que las mujeres se quedan con Sánchez frente a Feijóo (49,1% contra 48,6%). Fijándonos en los grupos de edad, vemos que las personas de entre 55 y 75 años se decantan mayoritariamente por Feijóo (55,3% frente a 42% para Sánchez), con Sánchez ganando -por un porcentaje menor- en los grupos de 18 a 35 años (49,4% a 48,2%) y de 35 a 54 años (49,4% a 48,1%).

Preguntados por quién prefieren que sea el próximo presidente del Gobierno, un 50,5% aseguran preferir al líder del PP como próximo jefe del Ejecutivo, por un 45,4% que prefieren a Sánchez. En este caso, las mujeres prefieren por un ligero porcentaje que Feijóo sea presidente, con un 48,8% frente a un 47,2% que se decanta por el actual presidente del Gobierno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.