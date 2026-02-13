Fernando Alonso critica la nueva Fórmula 1: "El papel del piloto está muriendo"

El piloto de Aston Martin ha puesto un ejemplo claro para explicar cómo ha cambiado la F1 con el nuevo reglamento.

Tras Lewis Hamilton y Max Verstappen, la otra voz más autorizada de la parrilla de Fórmula 1, la de Fernando Alonso, se ha pronunciado este viernes en Bahréin sobre la nueva normativa.

En declaraciones a 'Sky Sports Italia', el piloto de Aston Martin no ha podido ser más claro: "El papel del piloto está muriendo".

Con la nueva normativa un 50% de la potencia proviene de la parte eléctrica, por lo que el piloto debe ahorrar y saber dónde liberar energía para no quedarse sin batería en las zonas de mayor velocidad.

Es por ello que ahora la gestión es fundamental y los pilotos no pueden exprimir el máximo del coche, lo que ha sido objeto de crítica por parte de Alonso.

Y lo ha hecho poniendo un ejemplo claro: "Aquí en Baréin, históricamente la secuencia de las curvas 10-12 ha sido muy desafiante. Antes elegías el nivel de carga aerodinámica para poder hacer la 10-12 a fondo, quitando carga hasta conseguir pasar por ahí completamente a tope con neumáticos nuevos y también en carrera. Era un factor decisivo de habilidad para marcar la diferencia en clasificación".

"Ahora en la curva 12 somos unos 50 km/h más lentos porque no queremos gastar energía ahí; queremos guardarla para las rectas. Así que, en vez de hacer la 10-12 a 260 o 280 km/h, puedes pasar a mucha menos velocidad. Incluso el chef podría conducir el coche a esa velocidad, pero no quieres desperdiciar energía porque la necesitas en la recta", ha añadido el bicampeón.

Es más, Alonso se ha posicionado junto a Verstappen, que este jueves fue muy duro en sus críticas a la nueva normativa.

"Entiendo los comentarios de Max, porque como piloto quieres marcar la diferencia en la curva, yendo cinco kilómetros por hora más rápido. Pero ahora estás condicionado por la cantidad de energía que tendrá el motor en la siguiente recta. Al mismo tiempo, la Fórmula 1 siempre ha sido así. Ahora es la energía; el año pasado o hace dos años, cuando él ganó todas las carreras, era la carga aerodinámica. Él podía pasar por las curvas a 280 y nosotros a 250 porque no teníamos esa carga", ha zanjado el ovetense.