De ladrona a campeona: se cuelga dos oros en los JJOO de invierno tras robar la tarjeta de crédito de varias compañeras

La biatleta francesa Julia Simon, campeona olímpica en los Juegos de Milán Cortina 2026, ha sido el centro de atención no solo por sus logros deportivos, sino también por una controversia pasada. Simon fue acusada de robar tarjetas de crédito de compañeras para compras en línea, admitiendo su culpabilidad. En noviembre, pagó una multa de 15.000 euros y recibió una condena de cárcel y suspensión deportiva, aunque la federación redujo su sanción para permitirle competir en los Juegos. Su éxito ha dividido opiniones en Francia: algunos, como el presidente Macron, la felicitan, mientras otros critican su ética deportiva.

Tras cruzar la meta Simon mandó a callar a sus críticos. "Fue por una sola persona, él lo sabe. Hablamos, así que no te diré nada más sobre eso. Pero bueno, ya pasó", dijo ante la prensa. La biatleta francesa está en los Juegos Olímpicos de invierno de milagro.

Simon fue acusada de robar la tarjeta de crédito de varias compañeras de la selección francesa para realizar compras en internet por un valor de más de 2.000 euros. Ella se declaró culpable.

El pasado noviembre, la deportista pagó una multa de 15.000 euros y fue condenada a tres meses de cárcel y seis meses sin competir. Pero la federación dejó la sanción efectiva en un solo mes y otros cinco en suspensión provisional para que llegara a los Juegos. "Fueron meses difíciles, pero estoy muy orgullosa de mí misma y hoy fue una carrera perfecta", declaró.

De ladrona pasa a ser campeona. Simon se ha colgado dos oros en Milán-Cortina y ahora los franceses están divididos. Algunos defienden que hay que pasar página y la felicitan por el oro, como el presidente Emmanuel Macron, quien la felicitó en la red social X: "¡Increíbles Julia Simon y Lou Jeanmonnot! ¡Bien hecho, campeonas!". Otros, sin embargo, cuestionan que sus valores casen con el movimiento olímpico,

