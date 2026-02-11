Real Madrid, UEFA y EFC llegan a un acuerdo "por el bien del fútbol europeo"

El club blanco ha emitido un comunicado en el que se anuncia un acuerdo para mejorar el fútbol europeo en base a "principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes".

Pasadas las tres de la tarde de este miércoles 11 de febrero, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que informa de un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs (EFC).

El pacto busca "el bien del fútbol europeo de clubes" y llega "tras meses de conversaciones" entre las tres partes.

El texto incide en que se respetará "el principio del mérito deportivo" y se hará especial "hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes".

Paralelamente, el Real Madrid informa que se mejorará "la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología".

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", añade el comunicado.