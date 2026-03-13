La tajante respuesta de Ferrari a la superioridad de Mercedes en China: "El motor"

Carlo Santi, ingeniero de carrera de Lewis Hamilton, no ha dudado en señalar a la unidad de potencia de los alemanes como la causa de su ventaja durante la clasificación a la carrera sprint.

Mercedesparece no tener rival alguno en 2026. Tras su superioridad en el GP de Australia, la escudería alemana no baja el ritmo y continúa dominando en la parrilla de Fórmula 1. En la jornada de este viernes en China, los de las flechas plateadas han vuelto a marcar el ritmo, dejando por detrás a sus principales rivales.

Sobre la superioridad de Mercedes ha hablado durante la clasificación Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari se ha mostrado contrariado en radio nada más concluir la sesión. "¡Qué vuelta tan buena! Pero a seis décimas de Russell. ¿A seis décimas? ¿De dónde sale todo eso?", le preguntaba el británico a su ingeniero de radio.

Ante la queja de Hamilton, su ingeniero, Carlo Santi, ha dirigido rápidamente la atención a la unidad de potencia de los alemanes de forma contundente. "Del motor", le exclamó Santi. Pese a la queja de los de Maranello, estos han alabado la labor de Mercedes.

"Mercedes hizo un gran trabajo y debemos empujar. Hay grandes sensaciones con el coche y podemos competir en curvas. Pero el problema son las rectas; nos falta potencia. Debemos mejorar la potencia desde Maranello. Están un paso adelante y debemos empujar", concluyó el heptacampeón de la Fórmula 1.

Por su parte, Charles Leclerc ha reiterado la necesidad de los italianos de mejorar para acercarse a Mercedes. "Consiguen ganar mucho tiempo por alguna razón, nosotros no podemos. En carrera estamos más cerca, así que confío en recuperar tiempo", sentencia el piloto monegasco.