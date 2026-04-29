La respuesta de Rafa Jódar a la firma de Jannik Sinner: "Tiene todo mi respeto"

El tenista madrileño agradece a Sinner la firma en la cámara de la pista Manolo Santana en la que escribió "qué jugador".

Nada más finalizar el duelo entre Jannik Sinner y Rafa Jódar, el italiano escribió en la cámara este mensaje: "Qué jugador". Había alucinado con un adolescente que acaba de llegar al circuito profesional y ya se ha plantado en unos cuartos de final de un Masters 1.000 como el de Madrid.

Y Jódar le respondió en sala de prensa agradeciendo ese gesto: "Todo mi respeto a él por haber firmado eso en la cámara".

"Jannik ha jugado bien todo el tiempo. Tomaré lecciones que me ayudarán de cara al futuro. Sinner tiene todos los golpes y por eso es mejor que el resto de jugadores", ha explicado el número 34 del mundo. Esta última semana ha dado un salto enorme en el ranking para colarse ahí arriba.

Reconoce que tiene mucho por aprender todavía: "Es mi primer año en el circuito y me queda mucho. Lo que tengo que hacer es mejorar. Queda torneos en tierra. Hay que manejar la situación lo mejor posible".

Jódar, de 19 años, tiene Roma y Roland Garros como sus dos próximos objetivos en la gira de tierra batida.