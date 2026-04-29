Insistir hasta aprobar: la idea de Sumar con la prórroga de los alquileres que no garantiza su éxito parlamentario

Los detalles Si bien el Consejo de Ministros puede aprobar los decretos que quiera, si se hace con el mismo texto, puede ser impugnado, ya que se estaría saltando las decisiones de la Cámara Baja y haciendo un uso abusivo del decreto.

Sumar busca reintroducir el decreto de prórroga de los alquileres tras su rechazo por el PP, Vox, Junts y la abstención del PNV. Consideran necesario revivir esta ayuda social y planean llevarla al Consejo de Ministros para intentar su aprobación en el Congreso. Sin embargo, enfrentan el riesgo de que el decreto sea impugnado si se aprueba sin cambios, lo que podría ser visto como un uso abusivo del decreto. Sumar propone modificar el decreto para obtener los apoyos necesarios, incluyendo medidas exigidas por Junts. Además, Yolanda Díaz sugiere movilizar a la sociedad para influir en el Congreso, aunque esto no garantiza el éxito.

La idea de Sumar es volver a llevar cuanto antes el decreto de prórroga de los alquileres tras caer este martes por los 'noes' del Partido Popular (PP), Vox y Junts, a los que se sumó la abstención del PNV. Al tratarse de una ayuda social, los de Yolanda Díaz consideran que hay que revivirlo. Por eso, pretenden llevarlo al Consejo de Ministros lo antes posible e intentar aprobarlo, de nuevo, en el Congreso de los Diputados.

Está claro que la idea es insistir hasta que se apruebe, pero las dudas surgen al plantearse las posibilidades de que puedan hacerlo. Si bien el Consejo de Ministros puede aprobar los decretos que quiera, que estén un mes en vigor y luego caigan, hacerlo implica que, si se hace con el mismo, se pueda impugnar. Y es que de esta manera se estaría saltando las decisiones de la Cámara Baja y haciendo un uso abusivo del decreto.

Eso sí, otra cosa sería que el decreto sufra modificaciones. Precisamente, esa es la idea de Sumar: modificarlo y conseguir así los apoyos parlamentarios. Algo de gran importancia, puesto que no tenerlos podría derivar en un círculo constante entre su aprobación y derogación posterior.

De hecho, en 2019 el Gobierno aprobó un decreto de alquiler para ampliar la duración de los contratos y limitar subidas abusivas. En el Congreso, lo tumbaron el PP, Ciudadanos, ERC y Podemos. Entonces, los republicanos y los 'morados' argumentaron que lo consideraban insuficiente, así que el Gobierno aprobó otro decreto muy parecido, pero con modificaciones.

Si bien en este caso, tanto ERC y Podemos cambiaron su sentido de voto para apoyarlo, la situación es muy distinta, ya que para garantizarse el respaldo parlamentario tendrían que incluir medidas exigidas por Junts, como ofrecer bonificaciones a propietarios. En este sentido, tanto PSOE como Sumar las asumen, pero lo cierto es que los 'neoconvergentes' van a querer más en la negociación.

Esta sería una opción compartida por ambas partes de la coalición, aunque en Sumar cuentan con otra vía que la misma vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puso sobre la mesa: la movilización social. De esta manera, pretenden que los 'noes' en el Congreso se conviertan en sí, pero lo cierto es que no garantiza nada.

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