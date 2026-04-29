La noche de los penaltis en el Metropolitano

Atlético de Madrid y Arsenal empatan a penaltis, y a goles, en la ida de las semifinales de la Champions League: 1-1.

Noche de Champions, de papel higiénico en las gradas y de penaltis en el Metropolitano. El choque entre el Atlético de Madrid y el Arsenal acabó en tablas. Un gol para cada uno. Viktor Gyokeres y Julián Álvarez, los dos amos del gol. Todo quedó abierto para la próxima semana en la capital de Inglaterra.

Después de la locura que se vivió en París con la oda al fútbol que regalaron PSG y Bayern, el mundo del fútbol desvió su mirada hacia un Madrid tormentoso. Nada tuvo que ver. Pero la tensión y la emoción sí asomaron. El Atleti pudo ganar el partido con un larguerazo de Antoine Griezmann.

Los muchachos de Mikel Arteta golpearon primero. Hancko cometió un error infantil y derribó a Gyokeres en el área. El delantero sueco no es de los que perdonan.

David Raya le sacó una mano sobresaliente a Julián. El argentino acabaría marcando en el segundo acto. De penalti.

Fueron los mejores momentos del Atleti. Presionando y atacando. Julián quiso desmelenarse desde el córner, pero la portería de Londres la custodia David Raya. Y eso no es cualquier cosa. Lookman también tuvo la suya. Simeone se echó al suelo lamentándose de la que acababa de fallar.

Lesión de Julián

Julián se tuvo que marchar lesionado. Se dobló el tobillo izquierdo y no pudo continuar. La vuelta es en apenas seis días, por lo que su presencia peligra.

El VAR avisó al colegiado para que revisara otro penalti que había pitado sobre Eze. Y decidió anularlo. El contacto sobre el futbolista del Arsenal era demasiado leve.

Nada cambió en el tramo final. Primera batalla, dos goles de penalti y una resolución que llegará dentro de una semana.