La apuesta de Schumacher: Newey dejará de ser el jefe de Fernando Alonso en Aston Martin

Según el hermano del 'Káiser', el británico debe dejar la dirección del equipo para enfocarse en la dirección técnica dado el mal arranque de la escudería en el nuevo reglamento.

El complicado arranque de temporada de Aston Martin podría conllevar consecuencias inmediatas y directas en la dirección del equipo.

Si Adrian Newey sustituyó el pasado mes de noviembre a Andy Cowell como jefe del equipo para que el ex de Mercedes se 'hermanara' con Honda en la confección de la unidad de potencia, sus días al frente de los de Silverstone podrían estar contados.

Ni mucho menos dejaría una escudería de la que es accionista, pero volvería al área donde es el mejor: la dirección técnica.

El propio Newey ha reconocido en la previa del Gran Premio de China que la gestión del equipo le resta tiempo para dedicarse a la dirección técnica.

Y, según Ralf Schumacher, no debe tardar en tomar la decisión: "Él [Newey] debe volver a un papel entre bastidores. Hay muchos problemas a resolver y quizás el rol de jefe de equipo no está hecho para él, no se corresponde a su personalidad".

"Lo conozco bien. Él debe quedarse en su burbuja y protegerse, trabajar con el pequeño grupo de personas con las que se siente cómodo", ha zanjado el hermano de Michael Schumacher en declaraciones a 'Sky'.