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Placa conmemorativa

'La Mandrágora', escenario de Sabina y Krahe e icono de la cultura madrileña, quedará inmortalizada para siempre en el 42 de la Cava Baja

Los detalles A petición de los socialistas madrileños, el pleno del Ayuntamiento de la capital ha aprobado este miércoles por unanimidad instalar una placa conmemorativa en ese lugar tan especial para muchos que fue La Mandrágora. Una proposición que apoyó el mismísisimo Sabina.

La Mandrágora
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Pongamos que viajamos a ese Madrid castizo que comenzó a sacudirse el polvo de una dictadura. Estamos en 1978, en el Madrid de Enrique Tierno Galván ("¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque... y al loro!"), y un grupo de artistas venidos de toda España con mucho que contar se encontraron de frente con muchos madrileños y foráneos hambrientos de cultura.

Y en pleno barrio de La Latina, en el número 42 de la Cava Baja, una calle que presume de tener un bar cada seis pasos, se ubicó durante un tiempo el centro del universo: La Mandrágora, un sótano que seguramente les suene por el disco que grabaron ahí Javier Krahe, Alberto Pérez y Joaquín Sabina, en 1981.

Este proyecto impulsado por los artistas Enrique Cavestany y Manuel Paniagua acogió no solo a estos cantantes, también Pedro Almodóvar presentó allí algunos de sus primeros cortometrajes y Juan Tamariz revolucionó el mundo de la magia.

Tan importante eran los que actuaban como los parroquianos que se dejaron caer por allí los apenas cuatros años que permaneció abierto. Quienes lo vivieron no lo han olvidado y por eso quieren que el resto tampoo olvidemos que Madrid sí fue moderna.

El PSOE de Madrid llevo a cabo una proposición para instalar una placa conmemorativa en el histórico local La Mandrágora, una iniciativa que firma el mismo Sabina: "En honor a lo que fue entonces en Madrid La Mandrágora".

"Eran tiempos de La Movida, pero Krahe y yo hicimos algo muy distinto, que fue darle a la palabra un humor y un sentido profundo poético, así que estoy muy agradecido como lo estará Madrid porque aquellos momentos fueron importantes crearon una pequeña revolución cultural (...) Para mí fueron los mejores años de mi vida", recuerda Sabina.

Finalmente, a petición de los socialistas madrileños, el Pleno del Ayuntamiento de la capital ha aprobado este miércoles por unanimidad instalar una placa conmemorativa en ese lugar tan especial para muchos que fue La Mandrágora.

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