Trump dice rechazar la última propuesta de Irán de desbloquear Ormuz sin acordar las cuestiones nucleares

Los detalles Trump afirma que "el bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos" y que Irán "se está ahogando", mientras planea una serie de ataques "cortos pero contundentes".

Donald Trump ha decidido mantener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz hasta que Irán acepte un acuerdo que aborde las preocupaciones de Estados Unidos sobre su programa nuclear. En declaraciones a 'Axios', Trump rechazó la última propuesta iraní, que sugería reabrir el estrecho y posponer las cuestiones nucleares. Según el presidente, el bloqueo es más efectivo que los bombardeos y asegura que Irán está en un "estado de colapso". Aunque el Comando Central de EE.UU. ha preparado planes para posibles ataques, no se ha ordenado ninguna acción militar. Trump ha instruido a sus asesores para un bloqueo prolongado, lo que ya afecta a los mercados. El Pentágono estima que el coste del conflicto asciende a 25.000 millones de dólares.

Donald Trump mantendrá el bloqueo naval en Ormuz hasta que Irán acepte un acuerdo que "aborde las preocupaciones de EEUU sobre su programa nuclear". Así lo ha declarado el presidente estadounidense a 'Axios', donde ha confirmado el rechazo a la última propuesta de la República Islámica, que sugería la reapertura del estrecho y aplazar las cuestiones nucleares.

Según 'Axios', Trump ha justificado su postura afirmando que "el bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos". "Se están ahogando como un cerdo cebado. Y la situación va a empeorar para ellos. No pueden tener un arma nuclear", ha subrayado el republicano.

"Quieren llegar a un acuerdo. No quieren que mantenga el bloqueo. Yo no quiero [levantar el bloqueo], porque no quiero que tengan un arma nuclear", ha insistido.

Ese medio ha informado de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) ya ha preparado un plan para una serie de ataques "cortos pero contundentes" contra Irán. No obstante, ha indicado que de momento no se ha ordenado ninguna acción militar.

Trump exige que "espabilen"

Fuentes de la Administración Trump ya adelantaban estos días su postura tras la última propuesta iraní. El propio mandatario aseguró en redes sociales que Irán le había informado de que "se encuentran en un 'estado de colapso'".

"Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", esgrimió en Truth Social.

Este mismo miércoles ha advertido en esa red social que "se acabó el señor simpático". "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", ha reclamado.

Advierte de un "bloqueo prolongado"

Pese a las declaraciones a 'Axios', todavía falta una respuesta oficial del gobierno estadounidense. No obstante, Trump ya ha instruido a sus asesores para que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán, según ha informado 'The Wall Street Journal', que cita a funcionarios estadounidenses.

Una decisión que ya afecta a los mercados, con el barril de brent rozando los 120 dólares, su máximo desde el inicio de la guerra. Al mismo tiempo, el Pentágono ha dado por primera vez una estimación del coste del conflicto. Según ha declarado Jules Hurst, subsecretario interino de Defensa para asuntos financieros, EEUU ha gastado ya 25.000 millones de dólares en la operación 'Furia Épica'.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha minimizado la extensión temporal del conflicto afirmando que "llevamos apenas dos meses de lucha existencial". "Les recuerdo cuánto tiempo estuvimos en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam", ha declarado ante el Congreso, a pesar de que el gobierno siempre ha dicho que "la guerra ya está terminada" y que iba a durar unas pocas semanas.

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