Desastre total para Alonso y Sainz: ni Aston Martin ni Williams están para pasar a Q2 en China

Los dos Aston Martin y los dos Williams cayeron eliminados en la primera sesión de la clasificación al sprint. También los dos Cadillac.

Se veía venir y las peores sensaciones se confirmaron. Fernando Alonso y Carlos Sainz se quedaron fuera de la Q1 en la clasificación al sprint del Gran Premio de China. Las sensaciones son absolutamente terribles para Aston Martin y también para Williams. Porque los dos coches de los dos equipos cayeron eliminados.

Carlos saldrá decimoséptimo en la sprint y Fernando, decimonoveno. Ambos por delante de sus compañeros. Los otros dos eliminados fueron los Cadillac.

Los españoles sufrirán. Al menos en el primer tramo de la temporada. Williams y Aston Martin tienen muchísimo trabajo por delante para que el mundial no se convierta en una auténtica pesadilla. De momento está siendo así. Por rendimiento y también por fiabilidad.

La pole, como no podía ser de otra manera, fue para un Mercedes. Están arrasando. George Russell marcó el mejor tiempo y segundo fue su compañero, Kimi Antonelli. No hay rival en la parrilla para las flechas de plata.

Por detrás, Lando Norris. Lewis Hamilton fue cuarto y por detrás Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Los Red Bull no pueden luchar. Max Verstappen se quedó en octavo lugar e Isack Hadjar, décimo.