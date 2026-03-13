La pequeña mejora a la que se agarra Fernando Alonso: "Antes Williams estaba a ocho décimas..."

El piloto español clasificó decimonoveno para el sprint, otra vez por delante de Lance Stroll: "Hemos progresado, pero seguimos lejos".

Aston Martin sigue en la parte final de la parrilla. Sólo Cadillac está por detrás. Fernando Alonso clasificó decimonoveno para la sprint del Gran Premio de China. Con los dos Williams por delante. Algo más cerca, pero todavía a tres décimas. El resto de equipos están muy lejos.

Al finalizar la clasificación al sprint, Fernando habló ante los medios y reconoció que en el equipo siguen cortos de piezas en la unidad de potencia: "Intentar completar vueltas, no tenemos más stock en la unidad de potencia, así que cualquier problema puede ser muy difícil para nosotros de cara al resto del fin de semana".

Ejercicios de supervivencia en este arranque de mundial de Fórmula 1: "Tenemos que sobrevivir en fiabilidad y aprender tanto como podamos".

"Hemos dado dos vueltas ahora en clasificación, hemos dado algunas vueltas en Libres e intentado mejorar en el lado del chasis hasta el final, pero el motor es lo que es. Vamos a intentar mejorar más para mañana, pero el límite, más o menos es, Williams está tres décimas por delante, estaban ocho décimas por delante en Australia", explica el piloto de Aston Martin.

No le queda otra que reconocer que están muy lejos de los rivales: "Hemos progresado, pero obviamente estando tan lejos se ve muy poco".

Esa es la pequeña mejora a la que se agarra Fernando. Siguen sin poder desbloquear el rendimiento del chasis porque el motor no es fiable. Y las piezas escasean. Las malas noticias se multiplican.