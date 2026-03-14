Alonso revela el tiempo que tardará Aston Martin en volver a ser competitivo: "Abandonaremos..."

El piloto asturiano no superó la Q1 de la clasificación en China. Tras la sesión, detalló el mayor problema del AMR26 y su fecha esperada para "despegarse de la zona baja".

Continúan los contratiempos para Fernando Alonso. Lo sucedido en el Gran Premio de Australia no fue un espejismo para Aston Martin, que continúa arrastrando graves problemas de "potencia". Tanto el asturiano como su compañero Lance Stroll ocuparon las últimas plazas de la 'sprint' y la clasificación en China y la situación no apunta a mejorar para la carrera del domingo.

Tampoco para las próximas citas del calendario de Fórmula 1, como apuntaba el bicampeón mundial en la mañana de este sábado: "Tardaremos unos 3 o 4 meses en despegarnos del grupo de la zona baja". Unos puestos que comparten con el Williams de Carlos Sainz, que tampoco está logrando obtener buenos resultados.

Alonso explicaba que los problemas del AMR26 consisten en un "déficit de potencia enorme", que lejos de mejorar, "en carrera aumenta". Una vez más, el piloto señalaba a Honda, encargada del desarrollo de la unidad de potencia, al explicar cual es la gran desventaja con la que cuentan los coches de Silverstone.

"No podemos usar la batería, al no descargarla a una vuelta, tenemos que guardar un poco a mitad de la recta", explicaba Fernando para 'ESPN'. Un factor diferencial en esta era de Fórmula 1, donde la nueva normativa ha aumentado en gran medida la importancia de la gestión energética.

Nueva decepción un fin de semana más para Fernando Alonso, que al menos logró acabar su primera prueba de 2026 en la 'sprint'. Continúa así la recopilación de datos para un Aston Martin que espera ver una mejora en su competitividad, aunque los grandes cambios se esperan a medida que avance la temporada.