¿PODRÁ LUCHA FERRARI?
F1 2026, en directo: Clasificación del GP de China de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de China de la temporada 2026 de Fórmula 1.
MERCEDES, FAVORITA
Ya lograron la pole en la clasificación sprint y se espera que lo vuelvan a hacer en esta ocosión. Seis décimas le sacó Russell a Norris ayer. Veremos si con los cambios de reglajes algún equipo es capaz de acercarse algo.
MUY BUENOS DÍAS
Por segunda vez en esta mañana, bienvenidos al Gran Premio de China. Se acabaron las pruebas al sprint. Llega la hora del fuego real.