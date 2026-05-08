El Real Madrid sanciona con medio millón de euros a Tchouameni y a Valverde por su pelea

El club blanco ha impuesto un castigo económica de dimensiones muy considerables a ambos futbolistas por los dos 'encontronazos' que han tenido durante esta semana.

Federico Valverde y Aurelien Tchouameni ya conocen las consecuencias de los dos altercados que protagonizaron esta semana ambos en Valdebebas. El Real Madrid ha comunicado el castigo que se le impone a ambos futbolistas a través de un comunicado oficial.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente", comienza el escrito.

El club blanco asegura que ambos jugadores se han pedido perdón: "Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

Aún así, el Madrid, como ya adelantó en el comunicado del pasado jueves por la tarde, ha sido muy duro con una sanción que, eso sí, solo es económica: "Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna".

"Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", concluye el comunicado del club banco.