Carlos Sainz tiene motivos para estar muy preocupado: mucho ojo al mensaje del jefe de Williams

James Vowles ha asegurado que tardarán "cuatro años para alcanzar el nivel de algunos de estos equipos punteros".

A pesar de que tan solo se haya disputado una cita del calendario de Fórmula 1 para 2026, James Vowles no puede ser más pesimista.

En declaraciones a 'SoyMotor', el jefe de Williams ha asegurado que los problemas que sufre el monoplaza de Carlos Sainz y Alex Albon no tendrán una solución temprana.

"No, no hay un arreglo a corto plazo. Son miles y miles de pequeños detalles que hay que acertar y no lo hemos hecho, es tan simple como eso. Hay una serie de elementos en los que hemos empujado hasta el momento límite y, como resultado, nos llevará un tiempo recuperarnos", ha explicado.

Es por ello que pide tiempo: "Tenemos un programa muy agresivo para los próximos seis meses para lograrlo, pero no es cosa de una semana".

Eso sí, Vowles afirma que "la brecha con respecto a los líderes es mayor que nunca", por lo que no cree que puedan llegar a su nivel hasta dentro de mucho, mucho tiempo.

"Nos quedan cuatro años para alcanzar el nivel de algunos de estos equipos punteros y lo que han logrado. Es un camino largo", ha explicado el jefe de un Carlos Sainz que a saber dónde andará en 2030.

Al menos parece que en Williams tienen detectado dónde está el fallo: "Nos hemos esforzado retrasar al máximo la producción, con el fin de intentar capturar el máximo rendimiento posible y, al hacerlo, hemos fracasado. Hemos intentado esforzarnos en un diseño atrevido y, al hacerlo, algunos detalles del coche son realmente bonitos, pero otros no son en absoluto lo que necesitamos".