Fernando Alonso le pide más a Aston Martin: "Sigue sin ser suficiente"

El piloto asturiano de Aston Martin se muestra resignado con el rendimiento de su monoplaza y aspira a tener un domingo tranquilo en cuanto a fiabilidad.

No levanta cabeza Aston Martin. Segundo fin de semana de Fórmula 1 y, como se esperaba, la vida sigue igual para los de Silverstone. Tras dos sesiones de clasificación, ya podemos decir claramente que Aston es el penúltimo coche de la parrilla.

Solamente por delante de Cadillac. Lo más triste que no hay opciones. Desde el comienzo, sabíamos que Alonso iba a caer en Q1 y sabemos que mañana tampoco hay opciones de puntos a no ser que haya un descalabro en el resto de equipo. Fernando Alonso ha sido 19º, lo máximo que puede sacar a día de hoy.

Y es que China es un test más para la escudería de Lawrence Stroll. Ya no es solo una cuestión de fiabilidad, que también, aunque por ahora no han tenido problemas en ese sentido en Shanghái. Es también un problema de prestaciones, algo bastante más complicado de resolver.

Por ahora, el objetivo es ver la bandera a cuadros: "Hemos puesto tres juegos nuevos de blandos y hemos optimizado la vuelta aquí y allá entre los juegos, esto es lo que tenemos, desafortunadamente, sigue sin ser suficiente, pero intentemos completar la carrera mañana, acabar, ver la bandera a cuadros y al menos, en términos de fiabilidad tener un fin de semana limpio".

"Creo que es realista. Hasta ahora, los dos coches, en Libres 1, clasificaciones, Sprint, han sido sin problemas y la fiabilidad ha sido fuerte. No hay ninguna señal de que mañana podríamos tener algún problema. Iré a la carrera pensando en que veremos la bandera a cuadros y no somos muy rápidos en este momento, pero hagamos eso, al menos", concluyó.