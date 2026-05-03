¡Vaya imagen! Nadal y Rahm conversan con Alonso en el 'box' de Aston Martin: "Cuando vas a 320 por hora..."

Las tres leyendas españolas de tenis, golf y F1 charlaron en el box del equipo británico y han hablado sobre la admiración que tienen por el asturiano y por Carlos Sainz.

Este fin de semana la F1 ha aterrizado en Miami. Un gran premio marcado en el calendario de muchos equipos para introducir mejoras, tras el mes de parón.

Sin embargo, una de las imágenes del fin de semana no ha sido tanto de los coches, sino de lo que estaba ocurriendo dentro de los garajes, particularmente en el de Aston Martin.

Las cámaras han captado a Rafa Nadal y John Ramn en el box del equipo británico para charlar junto a Fernando Alonso antes de la carrera en el circuito americano. Además, los tres y Pedro De la Rosa, ex piloto de F1 y embajador de Aston Martin, se han tomado una foto para inmortalizar el momento.

Aunque no es la primera vez que vemos al tenista de Manacor por el paddock del GP de Miami este fin de semana, ya que el mallorquín se pasó por el box de Ferrari en la jornada del sábado.

"Estos son unos animales"

Poco después, tanto Nadal como Ramn se han acercado a los micrófonos de 'Dazn'. El de Manacor ha elogiado a los pilotos y ha comentado que el no sería capaz de subirse a un coche de carreras: "La verdad que no. En la pista era más o menos valiente pero fuera de ella no lo soy lo suficiente. Estos son unos animales. La verdad que máxima admiración por lo que hacen. Las salidas, los momentos de presión...al final están yendo a 300 y pico kilómetros por hora, a centímetros de los otros...hay que tener cosas que yo no tengo".

"Son mundos completamente distintos. Es la competición al máximo nivel. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchas decisiones importantes para elegir el equipo adecuado, tener el equipo de mecánicos. Todo el equipo que necesitas gestionar a tu alrededor para que las cosas estén a la perfección. Es una gran responsabilidad y ellos ya llevan muchísimos años. A ver si con el cambio de reglamento...está costando al comienzo, a ver si poco a poco las cosas se van enderezando", comentó Nadal.

Rahm también habló sobre la admiración que le tiene tanto a Sainz como a Alonso. "Lo estábamos hablando, mentalmente como son capaces de estar al tanto de todo cuando vas a 320 por hora, cuando frenar...lo que tiene que fatigar mentalmente es algo que de verdad no llego a entender", concluyó el golfista español.