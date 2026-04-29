El gesto de humildad de Marc Márquez tras caerse en Jerez: "Lo siento..."

Nada más llegar al box de Ducati, Marc Márquez pidió perdón a los suyos: "Lo siento... error mío".

Marc Márquez se fue al suelo en la carrera de Jerez e inmediatamente pidió perdón al equipo Ducati en el box. Es lo que ha desvelado el 'inside' que publica la escudería después de cada carrera.

"Lo siento, error mío. En cuanto he tocado el gas, he perdido la moto", le dijo Marc a los suyos.

Marco Rigamonti, su jefe de mecánicos, le explicó la caída: "Has entrado un poco antes en la curva y antes de tocar el gas ya estabas al límite".

Fue Gigi Dall'Igna el que trató de consolarle, pero Marc no paraba de darle vueltas: "Hay días que entiendo por qué me he caído, pero hoy no lo entiendo. En la segunda vuelta no me puedo caer así".