Ahora

Al suelo nada más empezar

El gesto de humildad de Marc Márquez tras caerse en Jerez: "Lo siento..."

Nada más llegar al box de Ducati, Marc Márquez pidió perdón a los suyos: "Lo siento... error mío".

Márquez

Marc Márquez se fue al suelo en la carrera de Jerez e inmediatamente pidió perdón al equipo Ducati en el box. Es lo que ha desvelado el 'inside' que publica la escudería después de cada carrera.

"Lo siento, error mío. En cuanto he tocado el gas, he perdido la moto", le dijo Marc a los suyos.

Marco Rigamonti, su jefe de mecánicos, le explicó la caída: "Has entrado un poco antes en la curva y antes de tocar el gas ya estabas al límite".

Fue Gigi Dall'Igna el que trató de consolarle, pero Marc no paraba de darle vueltas: "Hay días que entiendo por qué me he caído, pero hoy no lo entiendo. En la segunda vuelta no me puedo caer así".

Las 6 de laSexta

  1. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Aldama afirma que llevaba "mordidas" de constructoras al Ministerio de Transportes y a casa de Ábalos
  2. Sánchez intenta rebajar la tensión con sus socios en plena crisis y afirma que quiere acabar la legislatura "con buena compañía, como la del PNV"
  3. El ala socialista del Gobierno descarta volver a llevar de inmediato al Congreso el decreto de alquileres
  4. El inspector de la Gürtel confirma que la Kitchen no tenía "autorización judicial" y que le pidieron no mencionar a Rajoy y a Cospedal en sus informes
  5. Guerra en Irán, en directo | Trump reclama a Irán que "espabile pronto": "No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear"
  6. Hallan en Alicante el cadáver sepultado de un empresario testigo clave del caso de la viuda de la CAM