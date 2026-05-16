El duro momento de Jorge Martín en Montmeló: tercera caída y lejos de la 'pole'

El piloto de Aprilia está sufriendo un accidentado fin de semana en el GP de Catalunya, aunque por suerte para el madrileño, las tres caídas que acumula antes de la 'sprint' se han quedado tan solo en el susto.

Jorge Martín está viviendo un fin de semana cargado de tensión en Montmeló. Después de la gran exhibición en Le Mans que le situó a tan solo un punto del líder, Marco Bezzecchi, en el Gran Premio de Catalunya tres caídas consecutivas en Barcelona están marcando el fin de semana del madrileño.

La última tuvo lugar el sábado por la mañana, durante la Q1 de la sesión de clasificación. El piloto de Aprilia firmó el mejor registro de la prueba justo antes de caerse de la moto. No sin antes afianzar su pase a la Q2. Tras lograr esta marca, Martín se desestabilizó en una curva, lo que provocó una caída que, por suerte para el piloto, no ha tenido más consecuencias más allá del susto.

Antes de esto, Jorge ya había sufrido dos altercados previos en Montmeló. Durante la FP1 el viernes y en la práctica de acceso a la Q2, donde de nuevo se fue al suelo, acabando así en la repesca del sábado. Saldrá finalmente desde la novena posición en la carrera larga y en la 'sprint' del sábado por la tarde, dos pruebas donde Pedro Acosta saldrá desde la 'pole' por segunda vez en su carrera.

'El Tiburón de Mazarrón' es el primer clasificado, seguido de Franco Morbidelli y Álex Márquez. Su compañero y líder del campeonato, Bezzecchi, arrancará desde la 12º posición, después de sufrir una caída también.

Y el único representante del equipo oficial de Ducati, Pecco Bagnaia, un puesto más atrás. Sin duda está siendo un gran premio apasionante el que se está viviendo en Barcelona, y que promete aún más emoción en las dos pruebas restantes de la sexta cita de la temporada de MotoGP.