La sorprendente reflexión de Aprilia sobre la recuperación de Márquez: "Queremos competir..."

Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, habla sobre el estado de su máximo rival en la pelea por el título aunque, tras estas primeras carreras, sus dos pilotos sean los grandes dominadores del campeonato.

Las complicaciones en el estado físico de Marc Márquez ha provocado que Aprilia sea la gran dominadora del Mundial. Nadie ha conseguido hacerles frente de manera evidente. Jorge Martín y Marco Bezzecchi disponen de la moto más completa del Mundial y la clasificación así lo refleja.

El italiano lidera sobre el español con solo un punto de ventaja aunque ambos están bastante alejados del tercer clasificacado (el mejor de Ducati), Fabio Di Giannantonio.

Su cómodo dominio en las carreras ha llegado de la mano de una gran moto, del 'bajón' que ha pegado la Ducati en términos de velocidad y de los problemas que ha tenido Marc Márquez a lo largo de este comienzo de año.

Tras su operación de pie y hombro el pasado fin de semana, el de Cervera ya cuenta los días para volver a competir en la categoría reina. Algo que, sorprendentemente, también desea Massimo Rivola, jefe de Aprilia.

El directivo italiano quiere ganar el Mundial de la mejor manera y eso implica también ganándole al mejor Márquez: "Le deseo lo mejor a Marc. Espero que vuelva al 100% porque queremos competir contra la mejor moto y el mejorpiloto".

Más allá de lo que muestre la clasificación, Rivola no quiere confiarse y confiesa que no hay tanta diferencia entre las Aprilia y sus perseguidoras: "Estamos hablando de décimas. La diferencia con Ducati y KTM es mínima".