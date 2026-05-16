La brutal pelea entre Álex Márquez y Pedro Acosta en la 'sprint' de Montmeló

El ilerdense se terminó llevando la victoria ante un Pedro que salió desde la 'pole'. El murciano llegó a estar tercero pero remontó hasta llegar a la última vuelta muy cerca de Álex. El de Gresini aguantó el tipo.

Álex Márquez está volviendo a recuperar muy buenas sensaciones. El ilerdense se ha llevado al victoria en la carrera al 'sprint' de Montmeló después de superar a un Pedro Acosta que le ha apretado hasta el final.

El murciano salía desde la primera plaza pero Álex le arrebató el liderato en las primeras vueltas. Raúl Fernández adelantó a Acosta para relegarle al tercer puesto pero el de KTM se recompuso de maravilla no solo para recuperar esa segunda plaza sino también para llegar a la última vuelta pisándole los talones a Márquez.

Álex aguantó la presión de Pedro en una carrera en la que el de Gresini mostró todo su poderío. Es el gran candidato a llevarse la victoria este domingo. La gran sorpresa, y a la vez decepción, han sido las Aprilia.

Jorge Martín ha sufrido su cuarta caída del fin de semana en un gran premio que está siendo para olvidar. El madrileño salió desde la novena plaza, remontó hasta la sexta pero en ese momento se fue al suelo. Por fortuna y en principio, sin consecuencias físicas.

Marco Bezzecchi se vio también sorprendentemente superado. Cruzó la línea de meta en noveno lugar y todo apunta a que durante la jornada del domingo no será tan potente como lo lleva siendo toda la temporada.