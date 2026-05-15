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Suceso en Badajoz

Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz

Los detalles El suceso se ha producido pasadas las 15:00 horas en la plaza Rafael Alberti y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz.
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El el cantaor flamenco Matías de Paula, de 52 años, ha fallecido en la tarde de este viernes tras recibir un disparo en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz). El artista era natural de esta localidad y contaba con una reconocida trayectoria.

Así lo confirman a EFE fuentes cercanas al caso y varias personas del entorno del mundo del flamenco en la comarca, que han mostrado su sorpresa ante lo ocurrido.

Según comentan, Matías de Paula estuvo más de 20 años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulso la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

El suceso se ha producido pasadas las 15:00 horas en la plaza Rafael Alberti y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento. Por el momento no han trascendido más datos sobre posibles detenciones.

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