Hay hasta un Pikachu montado en un avión: abre sus puertas el primer aeropuerto Pokémon del mundo en Noto Satoyama

Los detalles Para celebrar los 30 años de la franquicia de Nintendo, estas criaturas de bolsillo decorarán del 7 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2029 el llamado 'Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You'.

Hace 30 años, Nintendo lanzó Pokémon Verde y Rojo para la Game Boy, sin imaginar el fenómeno mundial que crearían. La franquicia, símbolo para generaciones de jugadores, sigue creciendo y ahora tendrá su propio aeropuerto temático, el "Aeropuerto Pokémon en Noto Satoyama With You", que abrirá desde el 7 de julio de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2029. El aeropuerto contará con decoraciones, menús temáticos y mercancía relacionada con Pokémon, incluyendo a todos los Pokémon de tipo Volador. Este evento celebra la expansión de Pokémon, que ha conquistado consolas, móviles y el mundo de las cartas coleccionables.

A saber si se lo vieron venir. A saber si se imaginaron en Nintendo lo que estaba por llegar, lo que estaban creando, cuando lanzaron hace 30 años los juegos de Pokémon Verde y de Pokémon Rojo para la Game Boy. Para la pequeña de la familia. Para una portátil monocroma que en 1996 vio nacer al gran monstruo de la compañía de Kyoto. Uno que se ha convertido en símbolo para generaciones de jugadores y de jugadoras, que no ha dejado de crecer para convertirse en un fenómeno mundial que ha saltado a todos los ámbitos posibles y que en julio tendrá hasta su propio aeropuerto en Noto Satoyama.

Sí, así va a ser a partir del 7 del séptimo mes de 2026. Así va a ser tres décadas después del lanzamiento japonés de los dos primeros juegos de una franquicia que suma millones y millones de títulos vendidos con cada nueva entrega de la saga que sale a la venta. Ahora, para quien quiera verlo sea fan o sea por simple curiosidad, tiene una cita ineludible con Pokémon en pleno aeropuerto.

Así lo ha anunciado la cuenta oficial de Pokémon en redes sociales: "A partir del 7 de julio, el primer aeropuerto del mundo con nombres de Pokémon, el 'Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You'', abre por tiempo limitado".

Será hasta el 30 de septiembre de 2029 cuando se pueda ver la decoración en el lugar. Cuando, además, habrá menús temáticos en restaurantes dentro del recinto, además de diversa mercancía relacionada con Pokémon.

Porque son los auténticos protagonistas. Porque no falta ni uno de los 113 Pokémon de tipo Volador que existen en Kanto, Johto, Galar, Paldea y en cada una de las regiones del juego. Desde Charizard a Salamence, pasando por Dragonite, Talonflame, Latias, Togekiss y Butterfree. No falta ninguno.

No han escatimado en detalle alguno, con un Pikachu, imagen y emblema de la franquicia por delante de un Clefairy que, en un primer momento, iba a ocupar el privilegiado lugar del número 25 de la Pokédex de Kanto. El tipo Eléctrico, montado en un avión, lidera la exhibición de cada Pokémon que hay en las paredes del aeropuerto.

Todo tiene que ver con Pokémon. Con tres estatuas, con un mural de un Bagon mirando a Salamence ante su deseo de que le crezcan alas para poder volar. Con una terraza en la que los visitantes podrán visitar a los Pokémon escondidos en el lugar.

Y sí, la comida y los recuerdos serán parte clave, con restaurantes en los que degustar platos temáticos y tiendas en las que comprar todo tipo de merchandising.

Es Pokémon. Es una franquicia de videojuegos que cuenta ya con 30 años en su haber y que no ha parado de crecer. Que llevó su 'Hazte con todos' al resto del planeta en 1999 con Pokémon Rojo y Azul saltando de las portátiles a los sistemas híbridos como Switch y Switch 2. Que llevó la experiencia a los móviles con Pokémon Go y que desata la locura con sus cartas coleccionables. Ahora, durante más de tres años, estos 'Pocket Monsters' tendrán su propio aeropuerto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido