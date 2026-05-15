Jorge Martín deja claro cuál es su relación con Bezzecchi: "No somos amigos, pero..."

El piloto de Aprilia dice que no es "ni amigo ni enemigo" de su compañero de equipo ahora que pugnan por el título de MotoGP.

Jorge Martín y Marco Bezzecchi nunca han sido precisamente amigos. Por eso cuando Aprilia anunció que serían compañeros hubo muchos comentarios en la parrilla de MotoGP. Y ahora que luchan por el título, el madrileño ha querido dejar claro que no son ni amigos ni enemigos.

"Está claro que no somos amigos, pero no somos enemigos, somos compañeros y vamos a intentar, yo creo, ayudarnos siempre para ganar a las otras marcas. Ese es nuestro objetivo y ya está", ha dicho el piloto madrileño en la previa del Gran Premio de Cataluña.

"Yo con él me llevo bien y no tiene por qué llegar eso. No tiene sentido eso de que tenga que llegar al toque", sostiene el de Aprilia.

Está alcanzando su mejor nivel después de las continuas lesiones de la temporada pasada: "Yo he intentado trabajar para ser mejor y es lo que quiero conseguir. Entonces, bueno, a nivel mental, a nivel profesional, personal, espiritual, todo he intentado dar un paso y es lo que me ha hecho ser quien soy".

"Bueno, yo creo que cuando ganas y cuando pierdes es un poco lo mismo. Lloras un poco, porque lloras en las dos situaciones, y luego trabajas para mejorar y es un poco lo mismo y seguir enfocado en mejorar. Este es mi objetivo principal y esta pista en particular es complicada. No te voy a decir ni buena ni mala. Es complicada. Hay que estar muy hábil con el setting que te ayude a tener un buen grip porque si no pierdes mucho tiempo y hay que ver cómo lo afrontamos", cierra el piloto madrileño.

A un punto de su compañero, Bezzecchi, en la lucha por el título. Y se espera una nueva batalla en Montmeló entre las dos Aprilia.

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