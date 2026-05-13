¿Ve Bagnaia a Marc Márquez ganando el Mundial de MotoGP?

El compañero del vigente campeón no tiene dudas de que el ilerdense volverá "listo para luchar de nuevo".

Tras caerse en las vueltas finales del Gran Premio de Francia y después de pagar su frustración con todo lo que encontró a su paso, Pecco Bagnaia encontró un momento de serenidad para hablar de Marc Márquez.

Su compañero se lesionó en la sprint en una dura caída y no podrá estar en el Gran Premio de Catalunya, apuntando su regreso en Mugello el fin de semana del 31 de mayo.

"Lo necesitamos, espero que vuelva pronto", señaló el piloto italiano cuando le preguntaron por el de Cervera.

"Lo siento mucho por Marc. Lo que le pasó es una verdadera lástima, al igual que lo que ha estado pasando desde el año pasado cuando se lesionó en Indonesia", añadió.

Eso sí, Bagnaia tiene claro que volverá más fuerte y preparado para la remontada: "Sin duda, es una prueba dura. Cuando vuelva a la pista, estará al 100% y listo para luchar de nuevo".

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