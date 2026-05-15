Trump abandona Pekín sin una medida clara para poner fin a la guerra de Irán: "Queremos que se acabe"

El presidente chino Xi Jinping gesticula al saludar al presidente estadounidense Donald Trump en el jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026.

Los detalles Ambos quieren que el estrecho de Ormuz se abra y la guerra acabe ya. Pero a pesar de tener opiniones similares, la cumbre que han tenido ambos en Pekín ha finalizado sin una medida clara para poner fin a la guerra de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su visita a China fue "muy exitosa" e "inolvidable", tras reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai. Ambos líderes discutieron sobre el conflicto en Irán, compartiendo una visión similar para resolverlo y evitar que Irán desarrolle armas nucleares. La Cancillería china abogó por el diálogo y el fin del conflicto, que actualmente está en alto el fuego. Trump destacó la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y China, alcanzando consensos y acuerdos comerciales. Xi calificó la visita como "histórica", subrayando una nueva orientación para los lazos bilaterales.

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como su homólogo chino, Xi Jinping dicen compartir una visión "muy similar" sobre la guerra de Irán, que EEUU e Israel iniciaron a finales de febrero y que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. Ambos quieren que acabe ya. Pero a pesar de tener opiniones similares, la cumbre que han tenido ambos en Pekín ha finalizado sin una medida clara para poner fin a la guerra de Irán.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que estrecho se abra", ha indicado Trump antes de abandonar Pekín en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).

Trump ha dicho que Irán decidió cerrar el Estrecho y ha explicado que Estados Unidos decidió entonces "cerrarlo encima de ellos, pero queremos que se abra", porque es "algo desquiciado y no es bueno". El mandatario ha reiterado que Irán no puede tener un arma nuclear y que Xi y él están "bastante de acuerdo" en ese y otros puntos.

"La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", ha afirmado un portavoz de la Cancillería china en un comunicado, en el que ha defendido que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política.

"Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", ha indicado la Cancillería, que agregó que encontrar una salida beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán. Junto a Xi, Trump también ha dicho que ambos países han cerrado "acuerdos comerciales fantásticos, buenos para ambos países", algo que oficialmente no se han concretado en detalles desde ninguna de las dos delegaciones.

Una visita "muy exitosa e inolvidable"

De hecho, el presidente estadounidense ha afirmado este viernes que su visita de Estado a China ha sido "muy exitosa" e "inolvidable", durante una reunión en formato reducido con su homólogo chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, residencia de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

Trump ha asegurado que ambas partes han alcanzado "una serie de consensos importantes", lograron "múltiples acuerdos" y resolvieron "no pocos problemas", algo que ha considerado beneficioso para los dos países y para el mundo, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

El mandatario estadounidense, citado por Xinhua, ha definido a Xi como un "viejo amigo", dijo que le tiene "mucho respeto" y afirmó que ambos han establecido una "buena relación". "Las relaciones entre Estados Unidos y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores", ha agregado el líder republicano, quien ha subrayado que desea mantener una comunicación "sincera y profunda" con Xi y que espera recibirlo en Washington.

Xi, por su parte, ha calificado la visita de "histórica" y "emblemática" y ha sostenido que ambos fijaron una nueva orientación para los lazos bilaterales basada en una "relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y EEUU". Según el líder chino, los dos mandatarios han alcanzado "importantes consensos" sobre el mantenimiento de la estabilidad de los vínculos económicos y comerciales y la gestión "adecuada" de sus respectivas preocupaciones.

La reunión de este viernes se ha celebrado en Zhongnanhai, el complejo político situado junto a la Ciudad Prohibida y sede de parte de la actividad de la cúpula dirigente china, donde Xi recibió a Trump antes de que ambos pasearan por sus jardines. La agencia estatal indicó que caminaron y conversaron entre árboles antiguos y rosales, en un formato menos rígido que el de la víspera en el Gran Palacio del Pueblo.

La reunión puso fin a la visita de Estado de Trump a China, la segunda que realiza al país asiático tras la de 2017 durante su primer mandato (2017-2021) y la primera desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El viaje, de menos de 48 horas, ha estado marcado por la tregua comercial pactada el pasado octubre en Busan, las tensiones sobre Taiwán, las conversaciones sobre Irán y el estrecho de Ormuz, y la presencia de grandes empresarios estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple) en el entorno de la cumbre.