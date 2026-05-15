Mueren cinco turistas italianos en un accidente de buceo en Maldivas: exploraban cuevas a 50 metros de profundidad

Los detalles La desaparición de estas cinco personas fue denunciada el jueves a las 10:45 horas. Inmediatamente después, las autoridades locales emprendieron su búsqueda. Fueron vistos por última vez en una inmersión en aguas de la isla de Alimathà.

Un trágico accidente de buceo en las Maldivas ha cobrado la vida de cinco turistas italianos, quienes exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu. El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó el suceso, mientras las autoridades maldivas investigan las causas del incidente. Las víctimas incluyen a tres mujeres científicas: Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, y Muriel Oddenino, así como a dos hombres, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti. La Embajada de Italia en Colombo ha contactado a las familias para ofrecer asistencia consular. La ministra Anna Maria Bernini expresó sus condolencias a la comunidad universitaria afectada.

Triste accidente de buceo en Maldivas. Cinco turistas italianos han muerto en las islas tras producirse un accidente cuando practicaban buceo. Concretamente, estaban explorando unas cuevas situadas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Italia, mientras las autoridades maldivas siguen en plena investigación del incidente. Todo, para conseguir esclarecer las causas del terrible suceso que ha acabado con la vida de cinco personas.

Las víctimas son tres mujeres. Monica Montefalcone, una investigadora de la Universidad de Génova de 51 años; su hija de 23 años, Giorgia Sommacal; y la investigadora especializada en ciencias naturales y ecología marina, Muriel Oddenino. Mujeres y científicas.

Los dos hombres fallecidos en el mismo accidente de buceo son el investigador recién graduado en Biología marina Federico Gualtieri; y Gianluca Benedetti, director de operaciones de la empresa que se encargaba del crucero, según informa el periódico italiano 'Corriere della Sera'. Todos, de nacionalidad italiana.

Desde la Embajada de Italia en Colombo, la capital de Sri Lanka, con jurisdicción en Maldivas, se ha ido contactando con los familiares víctimas. Tras comunicarles la tragedia, se les ha ofrecido asistencia consular.

Hay que recordar que la desaparición de estas cinco personas fue denunciada el jueves a las 10:45 horas. Inmediatamente después, las autoridades locales emprendieron su búsqueda. Según la primera reconstrucción de los hechos, los cinco italianos desaparecieron durante una inmersión en aguas de la isla de Alimathà, una meta muy apreciada por los submarinistas de todo el mundo.

La ministra de Universidad e Investigación, Anna Maria Bernini, ha enviado un mensaje de condolencias a través de la red social X. "La tragedia que ha golpeado a la Universidad de los Estudios de Génova sacude profundamente a toda la comunidad académica italiana. Hay dolores frente a los cuales las palabras no bastan. En este momento tan dramático dirijo mi pensamiento más sincero y mi cercanía a las familias, al rector, a los colegas, a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria genovesa, golpeada por una pérdida que nos deja atónitos", ha declarado Bernini.

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