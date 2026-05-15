Álex Márquez señala al inesperado rival por el GP de Catalunya: "Tiene más que todos"

El ilerdense se ha mostrado fuerte en el comienzo del fin de semana pero en la segunda Práctica se ha visto superado por un rival que nadie esperaba que estuviera tan arriba.

Álex Márquez está viviendo una temporada algo más complicada que en 2025. El de Gresini, a estas alturas de temporada, era sin duda el segundo mejor piloto de la parrilla, solo superado por el viegnte campeón del mundo Marc Márquez.

2025 fue la mejor temporada de la carrera para Álex pero este 2026 ha comenzado con algo más de dudas. Su pilotaje sigue siendo muy sólido pero la Ducati ya no es tan competitiva como hace unos meses.

Prueba de ello es el dominio que han impuesto las Aprilia este incio de año. Marco Bezzecchi y Jorge Martín, pilotos de la marca italiana, lideran con solvencia el Mundial y la clasificación general. Solo les separa un punto.

Aún así, para este Gran Premio de Catalunya, parece que van a tener más competencia de la esperada. Álex Márquez, que ya ganó en Jerez, es una de las amenazas aunque ha sido el propio piloto de Gresini quien ha advertido de la presencia de otro rival muy fuerte.

Álex ha marcado el mejor tiempo en la Práctica 1 pero en la segunda sesión se ha visto superado por un gran Pedro Acosta. El murciano se ha encontrado con un gran rendimiento de la KTM y eso podría colocarle entre los candidatos a llevarse la victoria en Montmeló.

"Creo que demasiado pronto para decir. Si quieres te doy un titular y te digo que KTM de momento tiene más que todos. Nada hay que ver. Creo que todo está muy igualado. Se ha visto al final en 2 décimas estamos todos y he venido aquí y tampoco he mirado los ritmos, así que no sé bien dónde estamos cada uno", ha reconocido Álex en declaraciones que recoge 'Motosan'.