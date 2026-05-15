El "peligro extremo" de Ayuso en México fue una pancarta: el PP madrileño se agarra a una protesta para acusar al Gobierno de exponerla a un "incidente grave"

Los detalles Fuentes de presidencia de la Comunidad de Madrid señalan a laSexta que el incidente más grave en el que se sintieron solos se sucedió en la entrega de unos premios en Aguascalientes, cuando una regidora mostró una pancarta de protesta junto a Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció un "boicot" a su viaje a México, describiendo al país como "profundamente violento y peligroso". Alegó "peligro extremo" y "abandono" por parte de los gobiernos mexicano y español. laSexta investigó los incidentes que llevaron a la delegación madrileña a cancelar sus actos y regresar a España. Según fuentes de la presidencia madrileña, el incidente más grave ocurrió durante la entrega de premios en Aguascalientes, donde la regidora de Morena, Martha Márquez, protestó con una pancarta que decía "No tenemos agua", generando incomodidad en Ayuso.

"México es un país profundamente violento y peligroso", "hemos tenido que cortar y desaparecer" o "nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio". Son algunas de las frases con las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado esta semana el 'boicot' a su viaje a México.

Unas acusaciones de "peligro extremo" en el país y "abandono" del Gobierno mexicano y español a la comitiva de Ayuso a las que laSexta ha intentado obtener respuesta.

La duda estaba en qué incidentes habían provocado esa sensación de riesgo que 'obligaba' a la delegación madrileña a cancelar sus actos en el país hermano y regresar a España denunciando una campaña contra la presidenta 'popular'.

Fuentes de presidencia de la Comunidad de Madrid señalan a laSexta que el incidente más grave en el que se sintieron solos se sucedió en la entrega de unos premios en Aguascalientes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba en un acto de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes cuando la regidora de Morena Martha Márquez subió al escenario con una pancarta que decía "No tenemos agua", colocándose al lado de la presidenta regional cuando iba a comenzar su discurso.

Una imagen de protesta que es común en la política mexicana. En el vídeo se aprecia la incomodidad de Ayuso, que no obstante está en el escenario sentada a una mesa con otras autoridades, que ven con tranquilidad cómo se sucede la queja pública de la regidora.

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