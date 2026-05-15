La firme reflexión de Rossi sobre el rendimiento de Ducati: "Tenían una clara ventaja, pero..."

'Il Dottore', jefe de la escudería VR46, ha sido claro a la hora de analizar el bajón que ha dado la escudería de Marc Márquez este comienzo de 2026.

Valentino Rossi sigue al frente de un equipo de MotoGP, el VR46. El siete veces campeón de la categoría reina está en Montmeló dirigiendo a su escudería y a sus pilotos. Uno de ellos, Fabio Di Giannatonio, está siendo el mejor corredor de la fábrica Ducati este comienzo de año.

Así lo corrobora la clasificación general que le situa en el tercer lugar del Mundial, muy lejos, eso sí, de Marco Bezzecchi y Jorge Martín, grandes dominadores del campeonato en estas primeras carreras.

Todo debido a un gran rendimiento de la Aprilia y a un 'bajón' de la Ducati. Rossi, en declaraciones para 'GP One', ha analizado el cambio de orden en MotoGP durante este comienzo de Mundial. Algo que poca gente esperaba.

'Il Dottore' no solo señala a Aprilia, también a varias escuderías que, según él, también han alcanzado a Ducati: "La gran diferencia con respecto al año pasado es que Ducati tenía una clara ventaja, sobre todo en las primeras carreras. Ahora, sin embargo, todas las motos son muy parecidas".

"Tengo la sensación de que todos han dado un gran paso adelante en electrónica, especialmente en la apertura del acelerador y en las curvas largas. Incluso las demás motos son más limpias y suaves de pilotar: es como si los demás fabricantes hubieran alcanzado a Ducati en este aspecto", concluye Rossi.