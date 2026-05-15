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Tensión en Le Mans

Acosta entierra el hacha de guerra con Di Giannantonio: "Pensándolo en frío..."

Los dos pilotos intercambiaron palabras después de que el italiano se le quedara mirando al pasarle en la última curva de Le Mans.

Pedro AcostaPedro AcostaGetty

Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio protagonizaron un enfrentamiento dialéctico después de que el piloto italiano se le quedara mirando cuando le adelantó en la última curva de Le Mans. Acosta prometió venganza, pero ahora se ha arrepentido. Apenas unos días después de aquello, ha dicho que prefiere dejar el tema atrás.

Esto es lo que ha dicho el de KTM desde Montmeló: "Bueno, creo que es momento de dejar este tema atrás. Porque luego, pensándolo en frío, estábamos luchando por un cuarto".

"Que nos tendría que dar vergüenza no solo a mí, nos tendría que dar vergüenza a los dos hacer estos shows por un cuarto. Entonces, es momento de pasar página. Al final, son cosas de las carreras. Hacía tiempo que no se veían así. Esto, si es bueno para el show, es bueno para todo. Pero no merece la pena meterse en estas movidas por un cuarto. Relación políticamente correcta. No tengo mucha relación con nadie aquí", ha dicho Pedro.

Sobre Marc Márquez

A Acosta también le preguntaron por la operación de Marc Márquez y su ausencia de Montmeló: "A un tío que lleva tanto sufrido los últimos años no da gusto verlo así. Entonces que venga lo antes que pueda".

No hay fecha oficial para el regreso de Marc, aunque todo apunta que será en Mugello dentro de dos semanas.

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