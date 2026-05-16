Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China: "Le vamos a dar un vuelco"

¿Qué está pasando? El presidente, con el país caribeño sin energía y sumido en una situación cada vez más insostenible, está seguro de que los cubanos elegirán a Washington y que podrá limitar la influencia de Pekín y de otras potencias en La Habana.

Donald Trump mantiene a Cuba en su radar, convencido de que la isla se alineará con Washington en medio de la presión que ejerce Estados Unidos. La situación en Cuba es crítica, con escasez de combustible y energía, y Trump cree que la influencia de China puede ser reducida. Ha elogiado el papel de Marco Rubio y la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo conversaciones directas con funcionarios cubanos. Rusia critica las acciones de Estados Unidos, calificándolas de "cinismo". Además, se prepara una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996. Mientras tanto, Trump guarda silencio sobre este tema.

Donald Trump tiene a Cuba entre ceja y ceja. Tiene a la isla en su mente. En su cabeza. En un horizonte a saber si no demasiado lejano dependiendo de cuánto tarde en Oriente Medio. Porque no quita ojo a la situación del país caribeño. Porque sigue mencionando a la nación centroamericana cada vez que tiene ocasión y, de nuevo, está convencido de que todo va a salir como él desea.

De que Cuba, más pronto que tarde, se va a poner del lado de Washington en medio de la campaña de presión que EEUU mantiene en la isla. En una isla seca, sin combustible y sin energía día tras día. La situación, insostenible.

Y ahí es donde aparece Trump. Un Trump seguro de que al final la isla elegirá estar con EEUU y no con China. "Creo que le vamos a dar un vuelco", ha afirmado en palabras con el periodista Bret Baier en una entrevista en la 'Fox News'.

Trump, en ese sentido, ha alabado el papel de Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, sobre el proceder de la Casa Blanca en la isla.

Porque está con confianza. Porque considera que puede limitar la influencia de China y de otros países en La Habana más todavía después de la visita de John Ratcliffe, director de la CIA, a la isla. Allí estuvo para mantener conversaciones directs con el Ministerio de Interior y también con los responsables de los servicios de inteligencia de la isla, en reuniones realizadas en el marco de las existentes y evidentes tensiones entre EEUU y Cuba.

Además, Ratcliffe se vio las caras con Raúl Rodríguez Castro, nievo de expresidente Raúl Castro y asesor de seguridad, y con Lázaro Álvarez Casas, ministro del Interior.

Rusia habla de "cinismo"

Por su parte, Rusia tampoco pierde detalle a los avances de EEUU en Cuba, en una bloqueo y unas negociaciones que definen de "cinismo" y por lo que muestran su indignación.

"Nos indigna el cinismo de EEUU, intensificando su bloqueo ilegal e inaceptable a la isla y diciendo que lo consideran como una disposición al diálogo", ha expuesto Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores de Rusia.

Y es que ha insistido en poner en duda ese "diálogo": "Le corresponde a Cuba decidir qué está pasando en eso, si es que no consiste en un proceso por el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana".

Raúl Castro, en el foco

Mientras, EEUU está preparando una acusación formal contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por el derribo en 1996 de varias avionetas de la organización Hermanos al Rescate, según indican fuentes del 'Miami Herald'.

La CBS ya había informado de que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro.

Según el medio de Florida, todo se anunciará en la Torre de la Libertad de Miami en el Día de la Independencia de Cuba.

De momento, Donald Trump guarda silencio sobre el asunto y ha preferido no hacer comentarios en el viaje de regreso de China.

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