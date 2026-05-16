Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de norovirus

El contexto Desde el pasado miércoles 1.700 personas están confinadas a bordo de este crucero en Burdeo s tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis "aguda".

El crucero 'Ambition', afectado por un brote de gastroenteritis causado por un norovirus, ha llegado al puerto de A Coruña con 1.750 personas a bordo, tras la muerte de un pasajero y la aparición de unos treinta casos activos. Sanidad Exterior inspeccionará el barco para decidir si se permite el desembarco. La Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria han autorizado la entrada en aguas españolas y el atraque. El barco, que partió de las Islas Shetland y pasó por varias ciudades europeas, continuará hacia Gijón y Bilbao. Las autoridades han asegurado que la situación está controlada y se aplican medidas de seguridad.

El crucero 'Ambition', afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus en el que ha muerto una persona y hay una treintena de casos activos a bordo, ha atracado este sábado en el puerto de A Coruña antes de la hora prevista con las 1.750 personas que lleva a bordo.

Ya en el Muelle de Trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos, se encargará ahora de inspeccionar la nave y tomar la decisión de si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, como ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia.

La entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha dado el visto bueno al atraque. A las ocho de la tarde el barco tiene previsto continuar hacia Gijón, para seguir la marcha posteriormente con destino a Bilbao. La Delegación del Gobierno en Galicia y el resto de administraciones han trasladado en un comunicado "un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población".

Este pasado miércoles 1.700 personas fueron confinadas a bordo de este crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis "aguda", que no tienen relación alguna con el hantavirus del MV Hondius.

La embarcación llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), según informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años, ha señalado la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado, confirmando la información adelantada por el diario regional Sudouest.

Poco después, las autoridades sanitarias francesas confirmaron el brote de norovirus tras los resultados del análisis epidemiológico y de las muestras biológicas realizadas en el Hospital Universitario de Burdeos (CHU).

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