Interminables colas por un reloj: la venta de los 'Royal Pop' desata la locura en todo el mundo

El contexto Swatch saca este sábado a la venta una colección en colaboración con la firma de lujo Audemars Piguet con seis modelos diferentes que rondan los 400 euros por unidad.

Esta semana, ciudades como Nueva York, Londres, Tokio y Barcelona han presenciado largas colas de personas acampadas frente a las tiendas Swatch, ansiosas por adquirir un reloj de la nueva colección creada en colaboración con la firma de lujo Audemars Piguet. En Barcelona, varios entusiastas llevan días esperando en la tienda del paseo de Gràcia. Esta situación recuerda al lanzamiento del MoonSwatch en 2022. La colaboración ha dado lugar al 'Royal Pop', un reloj de bolsillo inspirado en el icónico Royal Oak, con un precio de alrededor de 400 euros. Esta accesibilidad ha fomentado la especulación, atrayendo tanto a coleccionistas como a revendedores.

Nueva York, Londres, Tokio o Barcelona. Estas cuatro ciudades tienen varias cosas en común, pero la más destacable esta semana ha sido como en todas se han podido ver largas colas de gente acampada frente a las puertas de las tiendas Swatch esperando para poder hacerse con un reloj de la colección que este sábado sale a la venta en colaboración con la firma de lujo Audemars Piguet.

En la capital catalana, son ya varias las personas que llevan varios días esperando en la tienda de la relojería situada en el paseo de Gràcia. Una imagen que se ha repetido en varias ciudades del mundo y que ha recordado a lo que ya sucedió con la misma marca en 2022, cuando en esa ocasión lanzaron el MoonSwatch

La marca Swatch, conocida por sus diseños accesibles y coloridos, se ha aliado con Audemars Piguet y el resultado es 'Royal Pop', un reloj de bolsillo inspirado en el icónico Royal Oak de Audemars Piguet, diseñado originalmente por el legendario relojero suizo Gérald Genta, cuyo precio parte de los 20.000 euros.

Esta pieza, en cambio, ronda los 400 euros en sus seis modelos distintos que salen a la venta este sábado. Y precisamente su asequible precio en comparación con los relojes que suele sacar la marca de lujo también están sirviendo para la especulación ya que no solo los coleccionistas están esperando en las puertas de los establecimientos, sino también los revendedores que buscan hacer negocio con esta exclusiva y sorprendente colaboración.

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