Ahora

DIRECTO

Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

Swatch y Audemars Piguet

Interminables colas por un reloj: la venta de los 'Royal Pop' desata la locura en todo el mundo

El contexto Swatch saca este sábado a la venta una colección en colaboración con la firma de lujo Audemars Piguet con seis modelos diferentes que rondan los 400 euros por unidad.

Varias personas esperan para conseguir su 'Royal Pop' frente a una tienda Swatch en SingapurVarias personas esperan para conseguir su 'Royal Pop' frente a una tienda Swatch en SingapurReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Nueva York, Londres, Tokio o Barcelona. Estas cuatro ciudades tienen varias cosas en común, pero la más destacable esta semana ha sido como en todas se han podido ver largas colas de gente acampada frente a las puertas de las tiendas Swatch esperando para poder hacerse con un reloj de la colección que este sábado sale a la venta en colaboración con la firma de lujo Audemars Piguet.

En la capital catalana, son ya varias las personas que llevan varios días esperando en la tienda de la relojería situada en el paseo de Gràcia. Una imagen que se ha repetido en varias ciudades del mundo y que ha recordado a lo que ya sucedió con la misma marca en 2022, cuando en esa ocasión lanzaron el MoonSwatch

La marca Swatch, conocida por sus diseños accesibles y coloridos, se ha aliado con Audemars Piguet y el resultado es 'Royal Pop', un reloj de bolsillo inspirado en el icónico Royal Oak de Audemars Piguet, diseñado originalmente por el legendario relojero suizo Gérald Genta, cuyo precio parte de los 20.000 euros.

Esta pieza, en cambio, ronda los 400 euros en sus seis modelos distintos que salen a la venta este sábado. Y precisamente su asequible precio en comparación con los relojes que suele sacar la marca de lujo también están sirviendo para la especulación ya que no solo los coleccionistas están esperando en las puertas de los establecimientos, sino también los revendedores que buscan hacer negocio con esta exclusiva y sorprendente colaboración.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China: "Le vamos a dar un vuelco"
  2. Andalucía como termómetro estatal: esto es lo que se juegan Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz en las elecciones del 17M
  3. Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de norovirus
  4. Ayuso se queda muda: silencio total sobre sus últimos días en México y el pago del viaje
  5. Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz
  6. Corre, nada, escala y es influencer: la historia de superación de Dani, un adolescente con autismo