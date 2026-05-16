Los candidatos a la Presidencia de Andalucía pasan la jornada de reflexión primando el descanso tras una intensa campaña

Los detalles Los cinco principales candidatos a la Junta de Andalucía dedican este sábado a pasar tiempo junto con su familia y amigos en sus diferentes residencias.

Este domingo, Andalucía elige quién gobernará la Junta durante los próximos cuatro años. En la jornada de reflexión, los cinco principales candidatos han optado por descansar y disfrutar de momentos personales tras una intensa campaña. Juanma Moreno, del PP, pasó el día en los Baños del Carmen con amigos y familia. María Jesús Montero se compró un libro y compartió tiempo con sus seres queridos. Manuel Gavira, de Vox, almorzó con su familia en Cádiz. Antonio Maíllo paseó y realizó compras en Sevilla, mientras que José Ignacio García Sánchez, de Adelante Andalucía, viajó a Jerez para disfrutar de una feria.

Andalucía decide este domingo quién gobernará la Junta los próximos cuatro años. Con la mirada ya puesta en las urnas, los cinco principales candidatos han pasado esta jornada de reflexión principalmente descansando con familia y amigos tras una intensa campaña.

Por ejemplo, Juanma Moreno, candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, ha decidido pasar el sábado con sus amigos en la Playa-Balneario Nuestra Señora del Carmen, más conocida como los Baños del Carmen, y por la tarde tiene previsto descansar con su familia, según fuentes de su equipo de campaña.

María Jesús Montero ha optado por acudir a comprarse un libro con el que entretenerse en una tarde en la que también pasará tiempo con su familia.

En el caso de Manuel Gavira, candidato de Vox, ha aprovechado la jornada de reflexión de este sábado para poder pasar tiempo junto a su familia en el paseo marítimo de Cádiz, donde ha almorzado con ellos.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha paseado por el barrio sevillano de San Julián y ha realizado algunas compras cotidianas.

Por último, el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García Sánchez, ha utilizado la mañana de este sábado para viajar desde Sevilla a su Jerez natal, donde por la tarde disfrutará de una feria a la que no ha podido ir hasta ahora por coincidir con la campaña.

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