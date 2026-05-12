Florentino Pérez convoca elecciones a la junta directiva del Real Madrid: "Nos vamos a volver a presentar esta junta actual"

El presidente del Real Madrid ha anunciado en rueda de prensa que no va a "dimitir", pero sí habrá un nuevo proceso electoral.

Un año sin nuevos títulos en las vitrinas del Santiago Bernabéu es motivo de preocupación y autocrítica en la 'Casa Blanca', pero si a eso se le suma la destitución de Xabi Alonso, el 'caso Mbappé', las múltiples lesiones o el enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni, merece un trato diferente por parte del club.

Y es por ello que este martes, más de 10 años después (sin contar nombramiento de entrenadores o anuncio de fichajes), Florentino Pérez ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa para dar explicaciones.

Apenas 48 horas después del Clásico que certificó LaLiga del FC Barcelona y una temporada en blanco para los merengues, el presidente del Real Madrid se ha sentado en solitario en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para hablar sobre la situación del club y responder a todas las preguntas de los periodistas.

En primer lugar, sin medias tintas y para desmentir rumores, Florentino ha asegurado que no va a "dimitir", pero que sí va a convocar elecciones.

A su vez, ha confirmado que se encuentra en perfecto estado de salud: "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal... Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que mi salud es perfecta, no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico, si yo fuese, ¿no hubiera salido en todos los sitios del mundo?".

Para aquellos críticos con la gestión del club, Pérez los ha invitado a presentarse a las elecciones tras poner en valor la trayectoria de los equipos de fútbol y baloncesto con su junta en el cargo.

"No puedo admitir como presidente del Real Madrid que haya gente en los medios que, tras no ganar una Liga o una Champions en dos años, digan que el club es una ruina", ha señalado.

"Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol. Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid", ha añadido.

Seguidamente, Florentino ha recordado uno de los frentes abiertos que mantiene el Real Madrid desde hace tres años: el 'caso Negreira' y el pago de ocho millones de euros del FC Barcelona al exvicepresidente del CTA.