El agónico momento de Sinner en las semifinales de Roma ante Medvedev: vómitos, calambres, cojera...

El número uno del mundo está muy cerca de colarse en otra final más de la gira de tierra 2026. Para ello deberá imponerse al ruso en el aplazamiento de un partido en el que su físico estaba llevando a Jannik a su punto más extremo.

Las semifinales del Masters 1000 de Roma están dejando un apasionante duelo entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev. El número uno mundial se impuso por 6-2 en una firme demostración de tenis durante el primer set.

Sinner, en su línea habitual, dominó durante el inicio del enfrentamiento, aunque unos problemas en el estómago que le causaron calambres frente a un firme Medvedev, le complicaron las cosas en el segundo set.

El ruso logró empatar el partido y poner en aprietos al italiano. Finalmente fue la lluvia la que puso punto final al cara a cara, obligando a aplazar el duelo hasta la tarde del sábado a las 15:00 horas.

6-2, 5-7 y 4-2 indicará el marcador hasta ese momento en el que se decidirá el rival de Casper Ruud en la final después de que el noruego se impusiera al italiano Luciano Darderi.

Sinner volvió a padecer problemas físicos como ya le ocurriera en enero en Australia. Calambres, vómitos, sudores, cojera y hasta dolor de estómago fueron los síntomas que sufrió el transalpino, que llegó a vomitar incluso en una de las esquinas de la pista. La juez de silla, ante esta situación, fue estricta con la normativa y le negó el tratamiento de un fisioterapeuta a Jannik.

Un duelo de alto nivel que mantiene a todo el mundo del tenis a la espera de su resolución. Medvedev está volviendo a demostrar su capacidad de hacer sufrir a los más grandes, como ya ha hecho en el pasado con Carlos Alcaraz, Rafa Nadal o Novak Djokovic.

Una preparación a la altura de Roland Garros, en la que Sinner quiere seguir consolidándose como el gran rival a batir del circuito ATP este 2026.