El director de Ducati explica el momento más "frágil" de Márquez tras su lesión: "Se desnudó ante nosotros"

Davide Tardozzi ha explicado cómo se vivió desde dentro el episodio del piloto catalán cuando no pudo contener las lágrimas al lesionarse durante el GP de Francia, uno de los momentos más vulnerables "del héroe de tantos aficionados".

Marc Márquez está atravesando una temporada 2026 muy compleja. Después de lograr el campeonato el año pasado, el piloto de Ducati no está demostrando su alto nivel durante el campeonato actual, situándose muy lejos de sus resultados habituales.

Una dura caída en Le Mans fue la gota que colmó el vaso para Marc, que rompió a llorar en el 'box' del equipo italiano tras darse cuenta que tendría que volver a pasar por quirófano.

"Hay que dar las gracias a Marc, que nos permitió grabar ese momento tan íntimo. Fue un momento realmente especial en el que se desnudó ante nosotros", explicaba Davide Tardozzi sobre la situación que vivió la familia Ducati.

Un momento crítico para el catalán, que no fue capaz de contener la cantidad de emociones que está experimentando dentro y fuera de la pista durante este curso.

El director de Borgo Panigale aseguraba que "le pideron a Márquez que mostrara" la imagen por todo lo que refleja: "Vimos de verdad la fragilidad de ese momento del piloto, del campeón, del héroe de tantos aficionados, mientras se mostraba vulnerable y pedía apoyo al equipo". Un Marc totalmente abatido al darse cuenta de que tendría que revivir otro proceso de recuperación de problemas físicos.

"Queríamos mostrar al chico, no al campeón. Mostrar todo lo que hay detrás de las hazañas de alguien como él. Hay fragilidades, un equipo, un apoyo que hay que brindar a campeones como él", concluía Tardozzi para 'MOW Magazine'.

Así está viviendo el 'box' de Ducati este nuevo bache en la temporada de Márquez, que se ha perdido el GP de Catalunya, pero que apunta a volver a subirse a la moto en Italia o Hungría.