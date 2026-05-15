"Me asusté..."
La tremenda confesión de Jorge Martín tras su dura caída en Montemló: "Me he acordado de Luis Salom"
El madrileño, en un intento de pedir que pongan más seguridad en esa zona, recordó el terrible accidente que le costó la vida al joven piloto mallorquín hace unos años.
Jorge Martín llegaba al Gran Premio de Catalunya como el gran nombre de esta última semana en MotoGP. El madrileño consiguió ponerse a un punto del liderato del Mundial hace solo una semana después de firmar un doblete en Le Mans ganando 'sprint' y carrera.
Sin embargo, su comienzo de gran premio ha sido muy distinto en Montmeló. Jorge se ha ido al suelo en la práctica 1 chocando duramente contra las protecciones y dejando una imagen tremendamente escalofriante.
Todo ha sucedio en una zona del circuito de Montmeló donde los pilotos ya saben que una caída puede ser muy dura. Jorge ha dejado claro que debería reforzarse la seguridad de ese sector por el bien de los pilotos.
Es más, Martín ha sido tan contundente pidiéndolo que no ha dudado en recordar aquel trágico accidente que acabó con la vida del joven piloto mallorquín Luis Salom: "Me encuentro bien después del susto del accidente de esta mañana. Tuve suerte porque fue una caída peligrosa y que me asusté mucho".
"Es muy peligroso caerse allí. No me gusta nada decirlo, pero cuando me caí pensé en Luis Salom", ha asegurado Jorge en unas duras declaraciones que recoge 'Motorsport'.