¿Es Bezzecchi el culpable de la lesión de Márquez? Dura respuesta del jefe de Ducati

Davide Tardozzi analizó el incidente en Indonesia del año pasado que obligó a Marc pasar por quirófano por enésima vez para ser intervenido de su hombro derecho. Esa dura caída sucedió en una acción con Bezzecchi pero... ¿Es el italiano el culpable de la lesión de Márquez?

Marc Márquez está viviendo de nuevo una situación complicada. El de Cervera se sometió a una doble operación el pasado fin de semana. Fue intervenido de su pie derecho, donde tenía una fractura del quinto metatarsiano, y de su hombro derecho, que tantos problemas le había generado este comienzo de la temporada.

Fueron precisamente esas dolencias en el brazo las que le ocasionaron tanta incomodidad en las primeras carreras. Un tornillo de otras operaciones chocaba con su nervio, algo que impedía que Marc estuviera al 100%. No hay que olvidar que todo viene dado de la dura caída que sufrió el ilerdense en Indonesia.

Una acción en la que muchos culparon a Marco Bezzecchi, líder del Mundial actual, de ser el principal responsable de la caída de Marc. Algo que Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no comparte para nada. Entiende que son situaciones de carrera y que es injusta culpar directamente al italiano.

"El incidente fue con Bezzecchi, pero como ha dicho Marc y como decimos nosotros… A menudo me siento cerca de Bezzecchi en el avión y hablo con él tranquilamente; es más, le felicito como es debido por lo que está haciendo. El incidente fue con él, pero como ha dicho Marc, nadie hace a propósito lo que ha pasado. Y punto. Basta, sigamos adelante. Para que conste, pasó con Bezzecchi, y punto", asegura Tardozzi en declaraciones para 'Mow Magazine'.