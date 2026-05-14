"Para seguir a las Aprilia...": el crítico análisis de un ex de MotoGP sobre el Mundial de Márquez

Ramón Forcada es una de las voces españolas con más experiencia en la competición, algo de lo que se ha servido para explicar la complicada situación que atraviesan los de Borgo Panigale.

Las Aprilia están siendo el rival a batir esta temporada 2026 de MotoGP. Por otro lado, Ducati no está sabiendo dar con la clave este curso. Su rendimiento hasta ahora está mostrando a un Marc Márquez y un Pecco Bagnaia muy lejos de sus mejores versiones.

Sobre ello ha hablado Ramón Forcada, cuya experiencia en el 'paddock' le ha servido para ofrecer una interesante lectura de la situación. "Todo el mundo se da cuenta de que Marc no estaba bien físicamente y ahora resulta que él no se había dado cuenta, que se dio cuenta en Jerez", expresaba el exmecánico de Yamaha, muy crítico con el piloto catalán. Después de la prueba en Andalucía, Márquez sufrió una caída en Le Mans, que le ha obligado a pasar por quirófano de nuevo, causando su baja por tiempo indeterminado.

Luego analizó la situación en Noale, aunque también de forma crítica con el piloto español, un Jorge Martín que ganó en Francia y es segundo a tan solo un punto de Marco Bezzecchi: "Aprilia está en un momento dulce porque el que hizo la carrera buena fue Ogura, no fue Martín. Si Ogura sale o clasifica bien y sale con el grupo de delante, ayer gana la carrera por ritmo". Y añadió en sus declaraciones a 'Duralavita' una sentencia total a Marc Márquez y las Ducati: "Ya lo comentó Bagnaia, para seguir a las Aprilia se tienen que caer".

Un análisis en profundidad sobre la parrilla actual, aunque con especial énfasis en la crisis que atraviesan los de Borgo Panigale. La incertidumbre con el futuro de Marc Márquez es la gran incógnita que condiciona al resto del 'paddock' y a pesar de mostrar su cara más crítica con el piloto de Cervera, Forcada pone fecha a la resolución de las dudas del nueve veces campeón mundial: "Cuando se verá si Marc se recupera es cuando corra con la moto".

Forcada explica la caida de Bagnaia

"(Bagnaia) Sigue usando una horquilla diferente a la del resto del 'paddock' y eso, evidentemente, al tener un recorrido distinto, genera fuerzas diferentes", explicaba el exmecánico. Sin embargo, no deja de ser algo "raro" para el español que se dé esta situación y afirmaba que "Brembo (la marca de pastillas de freno) tiene esto superadísimo". Así lo resumió Forcada: " (Pecco) Dio a entender es que la moto no está preparada para seguir el ritmo de las Aprilia y que, si el piloto intenta hacerlo solo por velocidad, termina cayéndose".

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