Ceremonia en Barcelona
Estas son todas las películas nominadas a los Premios Goya en 2026
'Los domingos' y 'Sirât' parten como películas favoritas, con 13 y 11 nominaciones, respectivamente. Consulta la lista completa de las nominaciones de la edición de los Premios Goya de 2026.
La temporada de premios de cine continúa, antes de su cierre con los Oscar, y lo hace con la más esperada de España: la ceremonia de entrega de los Premios Goya 2026, que este año se celebra en Barcelona. El 28 de febrero se conocerá el nombre de las películas, directores, actrices y actores premiados en una edición que llega con 'Los domingos' y 'Sirât' como grandes favoritas, con 13 y 11 nominaciones, respectivamente.
En esta edición serán Luis Tosar y Rigoberta Bandini los encargados de conducir la gala. 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, llega con una buena lista de premios conseguidos hasta la fecha: en septiembre se hizo con la codiciada Concha de Oro del Festival de San Sebastián, que se suma a los tres premios Feroz conseguidos (a mejor dirección, mejor actriz principal y actriz secundaria) o al Premio Forqué a mejor largometraje de ficción. 'Sirat', de Oliver Laxe, no se queda atrás: mientras su director espera para ver qué ocurre en los Oscar con sus dos nominaciones, lo hace con la seguridad que da haber recibido el Premio del Jurado del Festival de Cannesy muchos otros, también internacionales. Estas son todas las nominaciones de los Goya:
Premios Goya 2026 - Mejor película
- 'La cena'
- 'Los domingos'
- 'Maspalomas'
- 'Sirât'
- 'Sorda'
Premios Goya 2026 - Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas'
- Carla Simón por 'Romería'
- Oliver Laxe por 'Sirât'
- Albert Serra por 'Tardes de soledad'
Premios Goya 2026 - Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por 'La cena'
- Miguel Garcés por 'Los domingos'
- Jose Ramón Soroiz por 'Maspalomas'
- Mario Casas por 'Muy lejos'
- Manolo Solo por 'Una quinta portuguesa'
Premios Goya 2026 - Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por 'El cautivo'
- Juan Minujín por 'Los domingos'
- Kandido Uranga por 'Maspalomas'
- Tamar Novas por 'Rondallas'
- Álvaro Cervantes por 'Sorda'
Premios Goya 2026 - Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes por 'La furia'
- Patricia Lopez Arnaiz por 'Los Domingos'
- Antonia Zegers por 'Los Tortuga'
- Nora Navas por 'Mi amiga Eva'
- Susana Abaitua por 'Un fantasma en la batalla'
Premios Goya 2026 - Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez por 'La Cena'
- Nagore Aramburu por 'Los domingos'
- Miryam Gallego por 'Romería'
- Elena Irureta por 'Sorda'
- María de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'
Premios Goya 2026 - Mejor actor revelación
- Antonio Toni Fernández Gabarre por 'Ciudad sin sueño'
- Julio Peña por 'El cautivo'
- Hugo Welzel por 'Enemigos'
- Jan Monter Palau por 'Estrany Riu'
- Mitch por 'Romería'
Premios Goya 2026 - Mejor actriz revelación
- Nora Hernández por 'La cena'
- Blanca Soroa por 'Los domingos'
- Elvira Lara por 'Los domingos'
- Llúcia García por 'Romería'
- Miriam Garlo por 'Sorda'
Premios Goya 2026 - Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos'
- Jose Mari Goenaga por los 'Maspalomas'
- Oliver Laxe y Santiago Fillol por 'Sirât'
- Agustín Díaz Yanes por 'Un fantasma en la batalla'
- Avelina Prat por 'Una quinta portuguesa'
Premios Goya 2026 - Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por 'Ciudad sin sueño'
- Celia Rico Clavellino por 'La buena letra'
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por 'La cena'
- Carla Simón por 'Romería'
- Eva Libertad por 'Sorda'
Premios Goya 2026 - Mejor música original
- 'El talento'
- 'Leo & Lou'
- 'Los tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirât'
Premios Goya 2026 - Mejor canción original
- 'Caigan las rosas blancas'
- 'Flores para Antonio'
- 'Hasta que me quede sin voz'
- 'La Cena'
- 'Parecido a un asesinato'
Premios Goya 2026 - Mejor película documental
- 'Todos somos Gaza'
- 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'
- 'Flores para Antonio'
- 'Tardes de soledad'
- 'The Sleeper. El Caravaggio perdido'
Premios Goya 2026 - Mejor película de animación
- 'Bella'
- 'Decorado'
- 'El tesoro de Barracuda'
- 'Norbert y Olivia'
- 'El terremoto invisible'
Premios Goya 2026 - Mejor película iberoamericana
- 'Belén' (Argentina)
- 'La misteriosa mirada del flamenco' (Chile)
- 'La piel del agua' (Costa Rica)
- 'Manas' (Brasil)
- 'Un poeta' (Colombia)
Premios Goya 2026 - Mejor película europea
- 'Cónclave' (Reino Unido)
- 'La chica de la aguja' (Dinamarca)
- 'On Falling' (Portugal)
- 'Un simple accidente' (Francia)
- 'Valor Sentimental' (Noruega)
Premios Goya 2026 - Mejor dirección de fotografía
- 'Ciudad sin sueño'
- 'Los Domingos'
- 'Los Tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirât'
Premios Goya 2026 - Mejor montaje
- 'Ciudad sin sueño'
- 'Los domingos'
- 'Los tigres'
- 'Sirât'
- 'Un fantasma en la batalla'
Premios Goya 2026 - Mejor sonido
- 'El cautivo'
- 'Los Domingos'
- 'Los Tigres'
- 'Sirât'
- 'Sorda'
Premios Goya 2026 - Mejor dirección de producción
- 'Ciudad sin sueño'
- 'El cautivo'
- 'Los domingos'
- 'Los tigres'
- 'Sirât'
Premios Goya 2026 - Mejor dirección de arte
- 'El cautivo'
- 'La cena'
- 'Los tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirât'
Premios Goya 2026 - Mejor diseño de vestuario
- 'El cautivo'
- 'Gaua'
- 'La Cena'
- 'Los Domingos'
- 'Romería'
Premios Goya 2026 - Mejor maquillaje y peluquería
- 'El cautivo'
- 'Gaua'
- 'La tregua'
- 'Maspalomas'
- 'Sirât'
Premios Goya 2026 - Mejor efectos especiales
- 'Enemigos'
- 'Gaua'
- 'Los tigres'
- 'Sirat'
- 'Un fantasma en la batalla'
Premios Goya 2026 - Mejor cortometraje de ficción
- 'Ángulo muerto'
- 'De sucre'
- El cuento de una noche de verano'
- 'Sexo a los 70'
- 'Una cabeza en la pared'
Premios Goya 2026 - Mejor cortometraje documental
- 'Disonancia'
- 'El Santo'
- 'La conversación que nunca tuvimos'
- 'The painter's room'
- 'Zona Wao'
Premios Goya 2026 - Mejor cortometraje de animación
- 'Buffet Paraíso'
- 'Carmela'
- 'El corto de Rubén'
- 'El estado del Alma'
- 'Gilbert'
