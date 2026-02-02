'Oliver Laxe' asegura no estar preocupado por el Oscar: "Si una sola vaca de los Ancares ve Sirat y reflexiona habré trunfado"

Raúl Pérez se convierte en el director Oliver Laxe, nominado al Oscar por Sirat, y en este vídeo reflexiona sobre las 'raves' con Gloria Serra, la regularización de los migrantes o el caos en los Rodalíes.

'Oliver Laxe', nominado al Oscar a Mejor película extranjera por su película 'Sirat', visita el plató de El Intermedio a través de la imitación de Raúl Pérez. Afirma que era el único programa que le faltaba por visitar, después de haber estado en 'Días de cine', 'Saber y ganar' o 'Equipo de Investigación', donde desvela que vivió una "comunión de cicatrices" con Gloria Serra en una rave en Orihuela.

'Laxe' asegura no estar preocupado por el Oscar, ya que "a mí no me interesan los premios": "Si una sola vaca de los Ancares ve Sirat y reflexiona sobre la fragilidad del mundo, ya habré triunfado".

El 'director' desvela que el protagonista de su próxima película será un "ternero zíngaro que se va al Amazonas a encontrarse consigo mismo". Una historia, señala, "de muerte, de redención y también de embutidos".

"¿No es posible que tú y yo hayamos estado haciendo biodanza O Porriño?", le pregunta el cineasta a Sandra, que le 'recuerda' que también fue "una comunión de cicatrices". Sin embargo, para 'Laxe' fue algo entre "lo apolíneo y lo dionisíaco". "Lo que antes se llamaba una orgía", le responde Wyoming.

'Laxe' celebra la regularización de los migrantes, ya que en su opinión "en el mundo no hay fronteras, sino que todos somos una sola conciencia erotizando lo grotesco", para después reconocer que "no sé lo que acabo de decir".

Sobre el caos en los Rodalíes, el 'director de cine' asegura que "es una oportunidad para conocerse a sí mismo", ya que la última vez que cogió un tren le dio tiempo a verse la filmografía de Tarkovski y reflexionar sobre la muerte, "sobre todo cuando fui al vagón cafetería y vi el precio de los bocatas de jamón".

Wyoming le recomienda que se abra Tinder para que "esas chapas se las des a tu pareja en vez de a los demás". El 'director' considera que es el momento de "que me enamore de otra persona que no sea yo" y en su perfil se define como "outsider, ganadero trascendental, fogoso, la hierba salvaje que florece en el asfalto".

