'Los Domingos', de Alauda Ruiz, triunfa en unos reivindicativos Premios Forqué que piden más apoyo para la industria

En la 31ª edición de los Premios Forqué, 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa ganó a Mejor Largometraje de Ficción, superando a películas como 'Maspalomas' y 'Sirat'. La gala, celebrada en IFEMA Madrid, rindió homenaje al fallecido actor Héctor Alterio. Ruiz de Azúa destacó el respeto hacia los espectadores en su discurso al recibir el premio. Patricia López Arnaiz y José Ramón Soroíz ganaron por sus actuaciones en 'Los Domingos' y 'Maspalomas', respectivamente. 'Sorda' recibió el Premio al Cine en Educación y Valores, mientras que 'Anatomía de un instante' fue reconocida como Mejor Serie de Ficción. Emma Lustres recibió la Medalla de Oro, abogando por un mayor apoyo a la industria audiovisual. La gala, conducida por Daniel Guzmán y Cayetana Guillén Cuervo, incluyó homenajes musicales al cine español.

La película 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, se ha alzado con el Premio Forqué a Mejor Largometraje de Ficción en el 31 aniversario de los galardones. El filme ha superado a 'Maspalomas', 'Sorda' y 'Sirat', la cinta española candidata al Oscar.

La gala, celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid, ha arrancando recordando al actor Héctor Alterio, que ha muerto a los 96 años. Suponen la apertura de la temporada de cine español, que culmina con la entrega de los Goya que se celebran en febrero en Barcelona.

Al recoger el premio, Ruiz de Azúa ha asegurado que 'Los Domingos' es una película "respetuosa", especialmente con los espectadores, a los que invita a sacar "sus propias reflexionas y a pensar por sí mismos o reflexionar con otros". Ese "respeto", ha defendido, es una manera de "honrar el pensamiento crítico y defender la autonomía del espectador frente a dogmas o adoctrinamientos".

"'Los Domingos' es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos", ha expresado la cineasta, que ha agradecido a "los 600.000 espectadores" que han ido a ver el filme y que han estado "abiertos a reflexionar y a debatir": "Eso solo puede hacernos más humanos y menos obedientes".

La producción ha obtenido también el Premio Forqué a Mejor Interpretación Femenina gracias a la actuación de Patricia López Arnaiz. "Alauda, qué crack. Tiene una vocación genuina de querer hablar de lo humano y de querer investigar. De poner luz en las relaciones, en los vínculos y en saber qué nos pasa. Qué nos mueve. Qué escondemos. Todo ese gran misterio que creo que nos importa tanto a todos. Esa es su vocación y su experimento. Es un placer para una actriz. Gracias a ti he podido percibir y vivir el estremecimiento", ha expresado.

José Ramón Soroíz, por su parte, ha recibido el Premio Forqué a Mejor Interpretación Masculina por su papel protagonista en 'Maspalomas'. En su discurso ha agradecido el galardón a José María Goenaga y a Aitor Arregi, directores del filme, por "ese guion maravilloso".

'Sorda', otra de las grandes favoritas, se ha llevado el Premio al Cine en Educación y Valores. Eva Libertad, directora de la película, ha acudido a la gala con una chapa de apoyo a Palestina en la que pedía el 'stop del genocidio'. "El cine nos ayuda a conectar, a cambiar nuestra mirada y a ampliar nuestra experiencia humana. El premio es un reconocimiento al poder transformador del cine", ha expuesto.

'Anatomía de un instante' gana en series

En cuanto a la categoría de series, la producción 'Anatomía de un instante' ha recogido el galardón a Mejor Serie de Ficción, superando a 'Animal', 'Poquita fe' y 'Pubertat'. El productor José Manuel Lorenzo ha sido el encargado de pronunciar el discurso de agradecimiento con un mensaje para los jóvenes: "Con Franco no se vivía mejor".

"Se lo dedico a todos los jóvenes para que entiendan, con esta serie, lo difícil que ha sido conseguir las libertades que tenemos y que luchen para no perderlas", ha insistido.

Esperanza Pedreño ha logrado la Mejor Interpretación Femenina en series por 'Poquita Fe', aunque la actriz no ha podido acudir a la ceremonia. Javier Cámara, Mejor Interpretación Masculina por 'Yakarta, ha dedicado el galardón a los "fracasados y perdedores".

El Forqué al Mejor Cortometraje ha sido para 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, mientras que el Mejor Largometraje de Animación ha sido para 'Decorado', dirigido por Alberto Vázquez, y protagonizado por Arnold, un ratón que está atrapado en una crisis existencial.

Después, el Forqué al Mejor Largometraje Latinoamericano ha sido otorgado a 'Belén', de Dolores Fonzi (ausente), mientras que el Premio del Público lo ha logrado la película 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, que no ha asistido a la gala. Además, el Mejor Largometraje Documental ha sido para 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, quienes han dirigido a Alba Flores en el documental que recuerda la figura de su padre Antonio Flores.

Alba Flores ha dado las gracias a los "compañeres" productores porque "hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así". "Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza. Es lo primero que tengo que decir", ha comenzado diciendo en su discurso la actriz en alusión a la producción 'Todos somos Gaza', de Hernán Zin, que también competía en esta categoría.

Emma Lustres, Medalla de Oro

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, ha entregado la Medalla de Oro a la productora y cofundadora de Vaca Films, Emma Lustres, a quien ha elogiado por su "gran talento" y por ser una profesional "de raza". "Tu nombre forma parte ya de la historia contemporánea del audiovisual de nuestro país", ha señalado.

Tras recoger el premio, Lustres ha reclamado un "apoyo más fuerte" de instituciones y de gobiernos sin importar si son "de derechas, izquierdas, ultraderecha o ultraizquierda" para la industria audiovisual, algo que dice permite "mejorar la sociedad".

"El cine tiene esa potencia de hacernos mejores. Por eso no entiendo que una industria como esta, que tan bien le hace al país, no tenga un apoyo más fuerte", ha indicado.

Además, ha exigido mejorar la igualdad en el mercado audiovisual para que los productores independientes "estén ahí formando parte de él". "Ellos son los que traen la renovación, el nuevo talento y las nuevas oportunidades. Es complicado que los grandes grupos apuesten por gente que no sabes si va a llevar o si no va a llegar", ha afirmado.

Para terminar, ha celebrado que el cine se esté descentralizando al ensalzar el trabajo de su Galicia natal y ha dedicado la medalla de oro a su marido y a sus dos hijos: "No he estado todo el tiempo, pero creo que he compatibilizado, como muchos de vosotros y con muchas mujeres, mi profesión con lo más bonito y lo que más me gusta en la vida que es ser madre. Las cartas que me escribían mis hijos por el Día de la Madre no hay Oscar que lo iguale".

La gala, que ha estado conducida por el cineasta Daniel Guzmán y la actriz y directora de la Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillén Cuervo --además de la ayuda de una Inteligencia Artificial llamada 'Tía'-- ha homenajeado a las canciones que han formado parte del cine español con voces como las de Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeannete, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal.

