Muere Robert Carradine, el 'padre' de Hilary Duff en la serie Lizzie McGuire, a los 71 años

El contexto Robert era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire.

Robert Carradine y Hilary Duff, en una imagen de archivoRobert Carradine y Hilary Duff, en una imagen de archivoInstagram (therobertcarradine)
El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión 'Lizzie McGuire', ha fallecido a los 71 años tras suicidarse, según publica Deadline. "En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", señala la familia en un comunicado remitido al medio estadounidense.

"Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales", concluyen. Su hermano mayor, Keith Carradine ha explicado al medio estadounidense que Robert "luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció".

"No hay nada de qué avergonzarse —dijo—. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma -señaló-. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño", asegura Keith Carradine.

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie 'Lizzie McGuire', protagonizado por Hilary Duff.

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en 'The Cowboys', un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".

Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar , 'Coming Home' ('El regreso', 1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en 'Mean Streets' ('Malas Calles') de Martin Scorsese en 1973. El actor también participó en el western 'The Long Riders' ('Forajidos de Leyenda', 1980) y el film 'Revenge of the Nerds' ('La revancha de los novatos', 1984).

