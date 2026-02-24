Ahora

Iglesias, contra Díaz

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de ser un "abusador sexual" y pide que "se retracte públicamente"

Los detalles La defensa del cantante pide a la ministra que se retracte de las afirmaciones que hizo en las que tildó de "escalofriantes" las denuncias de las mujeres que le acusaron de acoso.

Julio Iglesias y Yolanda DíazJulio Iglesias y Yolanda DíazAP | Efe
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del cantante pide a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno que se retracte "públicamente" de las afirmaciones que realizó en la red social Bluesky y en una entrevista en TVE en las que tildó de "escalofriantes" las denuncias de las mujeres que le acusaron de acoso.

En su escrito, la defensa de Iglesias insta a Yolanda Díaz a "reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones que son objeto de esta papeleta de conciliación, y en su caso de próxima querella; que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social del Sr. Iglesias de la Cueva, que es presentado por la Ministra de Trabajo y Economía Social demandada como abusador sexual, persona que lleva a cabo prácticas de esclavitud con sus empleadas, y que vulnera gravemente sus derechos fundamentales por el hecho de ser mujeres".

En consecuencia, la defensa solicita a Díaz que "se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que aquellas se difundieron".

En todo caso, y pese a que, como consecuencia de estos hechos y de las manifestaciones vertidas por la demandada "se ha visto perjudicado el buen nombre y la imagen" de Iglesias, según su defensa, solicitan que se indemnice al cantante con la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido por el comportamiento injurioso y calumnioso.

Hace un mes, Iglesias lamentaba que estas denuncias contra él le habían "jodido la reputación" y le habían provocado un daño "irreparable", en palabras a 'OkDiario'. "¿Y ahora qué?", se preguntaba entonces, tras conocer el archivo de las diligencias por parte de la Audiencia Nacional de las denuncias de dos trabajadores acusándole de agresión sexual y trata por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles".

