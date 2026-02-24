Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de ser un "abusador sexual" y pide que "se retracte públicamente"

Los detalles La defensa del cantante pide a la ministra que se retracte de las afirmaciones que hizo en las que tildó de "escalofriantes" las denuncias de las mujeres que le acusaron de acoso.

Julio Iglesias ha demandado a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, solicitando que se retracte públicamente de sus declaraciones en las que calificó de "escalofriantes" las denuncias de acoso contra el cantante. En un escrito, la defensa de Iglesias acusa a Díaz de realizar afirmaciones injuriosas que han dañado su honor e imagen, presentándolo como abusador sexual. Exigen que Díaz reconozca el carácter calumnioso de sus palabras y se retracte de la misma manera en que se difundieron. Además, piden una indemnización por el daño social causado. Iglesias lamenta el impacto negativo en su reputación, tras el archivo de las denuncias por falta de jurisdicción.

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del cantante pide a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno que se retracte "públicamente" de las afirmaciones que realizó en la red social Bluesky y en una entrevista en TVE en las que tildó de "escalofriantes" las denuncias de las mujeres que le acusaron de acoso.

En su escrito, la defensa de Iglesias insta a Yolanda Díaz a "reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones que son objeto de esta papeleta de conciliación, y en su caso de próxima querella; que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social del Sr. Iglesias de la Cueva, que es presentado por la Ministra de Trabajo y Economía Social demandada como abusador sexual, persona que lleva a cabo prácticas de esclavitud con sus empleadas, y que vulnera gravemente sus derechos fundamentales por el hecho de ser mujeres".

En consecuencia, la defensa solicita a Díaz que "se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que aquellas se difundieron".

En todo caso, y pese a que, como consecuencia de estos hechos y de las manifestaciones vertidas por la demandada "se ha visto perjudicado el buen nombre y la imagen" de Iglesias, según su defensa, solicitan que se indemnice al cantante con la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido por el comportamiento injurioso y calumnioso.

Hace un mes, Iglesias lamentaba que estas denuncias contra él le habían "jodido la reputación" y le habían provocado un daño "irreparable", en palabras a 'OkDiario'. "¿Y ahora qué?", se preguntaba entonces, tras conocer el archivo de las diligencias por parte de la Audiencia Nacional de las denuncias de dos trabajadores acusándole de agresión sexual y trata por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles".

